Резерв збірної Італії розім'явся на українцях

У віторок у товариському матчі підопічні Калитвинцева поступилися на стадіоні ім. Лобановського збірній Італії.

Україна − Італія − 0:2

Голи: 0:1 Россі (28), 0:2 Матрі (81).

Готувати колектив до гри Юрію Калитвинцеву довелося на тлі певних кадрових проблем. Сімейні обставини висмикнули в Лондон Андрія Шевченка, через пошкодження не змогли потрапити навіть у запас Євген Коноплянка та Дмитро Чигринський, а Артем Мілевський через перелом руки пропустив увесь збір. Втім, і гості виставили на гру далеко не оптимальний склад. Вирішуючи турнірні завданні у своїй відбірній групі С, де його підопічні впевнено лідирують, Чезаре Пранделлі перевіряв у Києві найближчий резерв.

У шести попередніх дуелях із італійцями синьо-жовті забили лише два голи. Перша ж хвилина звітної зустрічі ледве не поповнила цей список. Ярослав Ракицький, перехопивши м`яч на своїй половині поля, швидко подолав відстань до чужого карного майданчика й пробив метрів із 20, влучивши в ліву від голкіпера Еміліано Вівіано стійку.

Такий початок аж ніяк не знітив гостей, які вміло застосовували пресинг, перешкоджаючи суперникам організовувати атаки. З цих лещат господарі виходили з превеликими труднощами. Однак і наступний небезпечний момент виник біля воріт Вівіано. На 15-й хвилині Олег Гусєв із Артемом Федецьким «взрізали» лівий фланг італійської оборони, львів`янин потужно пробив у ближній кут, але поцілив прямо в голкіпера. При цьому, намагаючись ліквідувати загрозу, потягнув м`яз один із стовпів захисту апеннінців Джорджо К`єлліні, якого замінив Давіде Асторі.

По тому територіальною та ігровою перевагою володіли переважно гості, змусивши українців помилятися. «Обрізка» Ракицького призвела до того, що на одного Анатолія Тимощука вийшли одразу двоє опонентів, але Джузеппе Россі не зміг обіграти рекордсмена української збірної за кількістю проведених матчів. То, як виявилося, був лише перший тривожний дзвіночок.

На 25-й хвилині Россі завдав першого удару по воротам Олександра Шовковського. А вже наступна спроба форварда іспанського «Вільяреала», двома хвилинами пізніше, виявилася результативною. Він устиг на добивання після того, як атаку Скуадри Адзурри лівим флангом завершував Альберто Аквілані, залишений без догляду прямо перед воротами.

Цей гол оновив один із рекордів української команди, яка в дев`ятому поєдинку поспіль не змогла вберегти власні ворота. До цього найдовшою серією з пропущеними м`ячами були вісім матчів 2004 року.

На початку другої 45-хвилинки прихильникам збірної України знову довелося похвилюватися. Спочатку після подачі кутового м`яч у свої ворота ледве не зрізав Ракицький, а потім Шовковському знадобилося виходити далеко за межі своїх володінь, аби виконати обов`язки останнього захисника й вибити м`яч з-під ніг Россі, котрий в іншому випадку вибігав би сам на сам.

Атакам господарів не вистачало «стрункості», але певну напругу біля чужих воріт команді Калитвинцева все ж удавалося створювати, особливо з появою на полі Марко Девича. На 59-й хвилині шанси вразити ціль мав Ігор Ощипко, завершуючи подачу Гусєвим кутового, але м`яч пролетів повз дальній кут. У ближній знову бив Федецький на 72-й хвилині − Вівіані парирував.

Останні чверть години ігрового часу українці провели в більшості − після другого попередження у своєму дебютному поєдинку за національну команду залишив поле Асторі. Однак зиску з чисельної переваги синьо-жовті не вичавили. Більше того − на 81-й хвилині наразилися на контратаку, що її витончено розіграли Себастьян Джовінко та Алессандро Матрі. Останній відзначив голом свою першу появу в складі збірної.

Отже, українцям не вдалося зламати неприємну для себе традицію зустрічей із командою Італії. Співгосподарі ЄВРО-2012 зазнали шостої поразки в семи зустрічах із апеннінцями. Шістка фігурує й в іншій серії − ось уже стільки матчів поспіль підопічні Юрія Калитвинцева не відчували смаку перемоги...

ФФУ