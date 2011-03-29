Платіні може стати президентом ФІФА у 2015 році

Йозеф Блаттер назвав термін, коли президентом Міжнародної федерації футбольних асоціацій може стати Мішель Платіні. В ефірі французької телекомпанії TF1 голова ФІФА заявив, що час нинішнього президента УЄФА прийде після чемпіонату світу 2014 року в Бразилії.

Сам Блаттер, нагадаємо, керує організацією з 1998 року, і вирішив балотуватися на ще один 4-річний термін. Не дивлячись на те, що на виборах 1 червня його конкурентом виступатиме президент Азіатської конфедерації футболу Мохамед бін Хаммам, швейцарець упевнений в перемозі: «Ера Блаттера завершиться чемпіонатом світу 2014 року в Бразилії, а наступна світова першість, яку прийматиме Росія, відкриє «еру Платіні».

Сам француз, відповідаючи на запитання про свої перспективи у ФІФА, тиждень тому заявив наступне: «Давайте зустрінемося через три роки - тоді я вам і скажу».

Якщо Платіні очолить Міжнародну федерацію футбольних асоціацій, то чемпіонат світу в Катарі 2022 року, швидше за все, відбудеться в листопаді-грудні. На думку француза, ці терміни є оптимальними для проведення турніру в цій азіатській країні.

Інформаційний центр «Україна-2012»



