Збірна України отимає тренера до кінця тижня?

Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс упевнений, що питання про призначення головного тренера національною збірної буде вирішено протягом тижня.

Як передає ІА "МОСТ-Харьков", про це він сказав в ефірі програми "ПроФутбол".

"Калитвинцев здатен очолювати збірну України і добиватися з нею необхідних результатів, але це на даний момент моя особиста позиція", - заявив Суркіс, додавши, що "у ФФУ всі розуміють, що додаток в.о. біля прізвища головного тренера збірної України – це недобре".

Григорій Суркіс висловив упевненість, що це питання буде вирішено протягом тижня.