Через сьогоднішній матч метро в Києві працює довше на годину

В ніч з 29 на 30 березня роботу столичного метрополітену буде продовжено на одну годину, а не на 30 хвилин, як повідомлялося вчора.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Комунального підприємства «Київський метрополітен».

Це буде зроблено у зв’язку з проведенням сьогодні, 29 березня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського футбольного матчу між національними збірними командами України та Італії, та з метою забезпечення перевезення уболівальників, йдеться в повідомленні.