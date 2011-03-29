Через сьогоднішній матч метро в Києві працює довше на годину
12:40, 29 березня 2011Футбол 2012
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А не на півгодини, як повідомлялося
В ніч з 29 на 30 березня роботу столичного метрополітену буде продовжено на одну годину, а не на 30 хвилин, як повідомлялося вчора.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Комунального підприємства «Київський метрополітен».
Це буде зроблено у зв’язку з проведенням сьогодні, 29 березня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського футбольного матчу між національними збірними командами України та Італії, та з метою забезпечення перевезення уболівальників, йдеться в повідомленні.
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