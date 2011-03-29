Українська молодіжка не втримала перемогу в Данії

Знову пропустивши двічі в заключний період матчу, українці не втримали перемогу в Хернінгу.

Данія U21 − Україна U21 − 2:2

Голи: 0:1 Білий (21), 0:2 Гармаш (46), 1:2 Білль-Нільсен (67), 2:2 Білль-Нільсен (79).

Україна U21: Бойко, Бутко, Крівцов, Путівцев, Селін, Голодюк, Віценець, Морозюк (Лисенко, 64), Гармаш (Федорчук, 81), Білий, Зозуля.

У попередньому контрольному матчі молодіжна збірна України двічі пропустила від ісландців у кінці матчу, однак все-таки перемогла − 3:2. У Хернінгу ж, маючи по ходу перевагу в два м`ячі, синьо-жовті пропустили голи-близнюки в заключному відрізку гри і задовольнилась лише нічиєю, відзначає ФФУ.

Українська «молодіжка» мусила обходитись без цілої групи провідних гравців. Андрій Ярмоленко, Артем Кравець, Ярослав Ракицький та Тарас Степаненко повернулися в табір національної команди для підготовки до товариського матчу проти Італії. А їхній партнер по обох збірних Євген Коноплянка не відновився після травми і відправився у розташування "Дніпра".

Крім того через пошкодження не могли взяти участі у поєдинку Володимир Чеснаков, Антон Каніболоцький, Павло Пашаєв, Олександр Матвєєв та Олексій Курилов. Утім, наставник команди Павло Яковенко зумів віднайти варіанти заміни цих виконавців у Хернінгу. І хоча господарі з самого початку заволоділи ініціативою, відчувалось, що саме українці тримають гру під контролем.

Після кількох напівмоментів у виконанні данців синьо-жовті на 21-й хвилині організували взяття воріт. Один із героїв попереднього товариського поєдинку українців проти Ісландії Максим Білий після передачі Романа Зозулі опинився віч-на-віч із голкіпером і спокійно переграв свого візаві.

Господарі фінальної частини ЧЄ-2011 серед молоді, що напередодні поступились у спарингу англійцям (0:4), кинулись відіграватись. У свою чергу підопічні Яковенка залюбки віддали їм м`яча, діючи в своїй улюбленій манері − на контратаках. Лише в кінцівці першого тайму данці по-справжньому притисли суперників до воріт, і Денису Бойку довелося кілька разів побувати в центрі уваги.

Щоправда, за великим рахунком, крім класного, але неточного удару Ніколая Йоргенсена з меж карного майданчика небезпечних моментів і не було. А от українці після перерви дуже швидко збільшили свою перевагу. На 46-й хвилині Денис Гармаш ефектним фінтом позбувся опонента і з-за меж штрафної зони чітко пробив у кут.

На 61-й Зозуля міг остаточно добити господарів: після подачі Миколи Морозюка з правого флангу Роман перестрибнув захисника, та ударом головою влучив у перекладину. М`яч відскочив на лінію воріт і вилетів у поле. Згодом непогано вистрілив Володимир Лисенко, що вийшов на заміну, проте голкіпер перевів на кутовий.

І одразу ж − на 67-й хвилині − данці відквитали один гол. Андрес Рандруп з лівої бровки закинув з аута м`яча аж у воротарський майданчик, де Нікі Білль-Нільсен у метушні невідпорно пробив із кількох метрів. Дивовижно, але через 12 хвилин аналогічна ситуація призвела до другого гола в ворота Бойка. Знову аут з тієї самої позиції, хаос у воротарській зоні й удар Білль-Нільсена − на цей раз головою − з близької відстані − 2:2.

Після такого подвійного удару синьо-жовті зовсім знітилися, і в кінці матчу господарі мали хороші нагоди вирвати перемогу. Однак українські захисники заблокували кілька потенційно гольових ударів після розіграшу кутового і чергового вкидання з аута. Відтак, в другому матчі підряд пропустивши два голи в заключному відрізку гри, українці втратили здавалося гарантовану перемогу.