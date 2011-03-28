УЄФА хоче заборонити ставки на тоталізаторі під час матчів

В рамках боротьби з корупцією у футболі ФІФА і УЄФА розробляють заходи, які мають присікти спроби підкупити арбітрів і гравців з метою досягнення необхідного результату матчів.

Керівні футбольні організації не вперше звертають увагу на нездоровий хід деяких ігор. Черговий привід для розслідування надали декілька товариських ігор за участю збірних Латвії, Болівії, Болгарії і Естонії. Зустрічі проводилися в один день в Туреччині, й усі сім забитих м`ячів було проведено з пенальті. Представники команд самі ініціювали розслідування, після проведення якого виступив директор ФІФА з юридичних питань Марко Віллігер. «Ми не проти ставок в принципі, ми лише проти незаконних дій, - говорить юрист. – Проблемною є гра на тоталізаторі в режимі «on-line». Треба думати, чи потрібний такий вид ставок».

Букмекери, в свою чергу, висловили готовність піти назустріч пропозиціям ФІФА і УЄФА, і спільно боротися з корупцією у футболі.

Інформаційний центр «Україна-2012»