Проти збірної України Пранделлі гратиме з двома форвардами

Головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі вже визначився зі стартовим складом на товариський матч проти національної команди України, який відбудеться 29 березня в Києві.

Наставник іменитих гостей вдасться до ротації складу, щоб перевірити в справі всіх футболістів, які прибулих в розташуванні збірної. В порівнянні з матчем відбірного турніру Євро-2012 в Словенії Пранделлі проведе відразу ж вісім змін. Збережуть місце в стартовому складі захисник "Ювентуса" Джорджо К’єлліні, хавбек "Фіорентіни" Ріккардо Монтоліво, а також півзахисник "Ювентуса" Альберто Аквілані, на якого будуть покладені функції плеймейкера, повідомляє Football Italia.



Окрім передбаченої рокіровки голкіперів – замість Джанлуїджі Буффона з перших хвилин зіграє воротар "Болоньї" Еміліано Вівіано – в захисті з`являться три новачки: Давиді Сантон, який належить "Інтеру" і виступає на правах оренди за "Чезену", Даніеле Гастальделло ("Сампдорія"), а також Доменіко Крішіто ("Дженоа").

Півзахисник Клаудіо Маркізіо ("Ювентус") і опорний хавбек Антоніо Ночеріно ("Палермо"), які вийшли на заміну в Словенії, розпочнуть матч у Києві вже з перших хвилин.

Пару форвардів складуть Альберто Джилардіно ("Фіорентіна") і Джузеппе Россі ("Вільярреал").

Варто відзначити, що з перших хвилин гри Пранделлі задіює тактичну схему 4-3-1-2, яку італійці відпрацьовували на недільному тренуванні.

Спорт-Экспресс в Україні