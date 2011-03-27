Результати матчів відбірного турніру Євро-2012
Білоруси програли Албанії
26 березня відбулись чергові матчі відбірного турніру за вихід на чемпіонат Європи 2012 року, що пройде в Україні і Польщі.
Група А
Німеччина здобула п`яту перемогу в п`яти матчах. Підопічні Йоахіма Льова каменя на камені не залишили від оборони Казахстану і на вісім очок відірвалися від Австрії та Бельгії. Збірна Туреччини, яка пропускала цей тур, йде лише четвертою.
Німеччина - Казахстан - 4:0
1:0 Мірослав Клозе, 3
2:0 Томас Мюллер, 25
3:0Томас Мюллер, 43
4:0 Мірослав Клозе, 88
Група B
Росія не знайшла аргументів у виїзній грі проти Вірменії (0:0) і дозволила наздогнати себе Словаччині, що переграла Андорру (1:0) та Ірландії, яка впоралася з Македонією (2:1). В активі всіх трьох команд наразі по десять очок. У вірменів на два очки менше. Тож, боротьба за путівку на Євро-2012 буде запеклою.
Вірменія - Росія - 0:0
Андорра - Словаччина - 0:1
0:1 Філіп Себо, 21
Ірландія - Македонія - 2:1
1:0 Айден МакГіді, 2
2:0 Роббі Кін, 21
2:1 Іван Тріковскі, 45
Група С
У турнірній таблиці Італія випереджає Сербію та Словенію на 6 очок. Непогані шанси на друге місце мають і естонці.
Група D
Албанія перемогла удома білорусів і набрала стільки ж очок, як і команда Бернда Штанге. Чергової невдачі зазнала Румунія. Команда Развана Луческу поступилась боснійцям. Лідерство у групі утримує Франція, яка випереджає Білорусь і Албанію на чотири очки.
Боснія - Румунія - 2:1
0:1 Чіпріан Маріка, 29
1:1 Ведад Ібішевич, 63
2:1 Едін Джеко, 83
Албанія - Білорусь - 1:0
1:0 Хамді Саліхі, 62
Група Е
У суботу команди цієї групи відпочивали.
Група F
На вершину піднялася Греція, яка лише на останній хвилині забила переможний гол у ворота Мальти. Грузія вдома сенсаційно здолала Хорватію - тут також вирішальною стала остання хвилина гри. Ізраїль на заключних хвилинах гри дотиснув Латвію.
Ізраїль - Латвія - 2:1
1:0 Ельянів Барда, 16
1:1 Каспарс Горксс, 62
2:1 Бірам Каял, 81
Мальта - Греція - 0:1
0:1 Васілліос Торосідіс, 90
Вилучення: Сократіс Папастатопулос, 84 (Греція)
Грузія - Хорватія - 1:0
1:0 Леван Кобіашвілі, 90
Група G
Англія у британському дербі обіграла на виїзді Вельс. Швейцарія та Болгарія переможця не виявили. Англія та Чорногорія, яка пропускала тур, випереджають переслідувачів на 6 очок. Переможець групи, найімовірніше, визначиться у матчі Чорногорія - Англія.
Вельс - Англія - 0:2
0:1 Френк Лампард, 7 - пенальті
0:2 Даррен Бент, 14
Болгарія - Швейцарія - 0:0
Група Н
Норвегія, яка лідирує в групі, розписала результативну мирову з данцями. А аутсайдери квінтету Кіпр та Ісландія зіграли у нульову нічию.
Норвегія - Данія - 1:1
0:1 Денніс Роммедаль, 27
1:1 Ерік Хусеклепп, 81
Кіпр - Ісландія - 1:1
Група І
Група, де лідирують діючі чемпіони Європи і Світу, цього дня відпочивала.