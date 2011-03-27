Результати матчів відбірного турніру Євро-2012

26 березня відбулись чергові матчі відбірного турніру за вихід на чемпіонат Європи 2012 року, що пройде в Україні і Польщі.

Група А

Німеччина здобула п`яту перемогу в п`яти матчах. Підопічні Йоахіма Льова каменя на камені не залишили від оборони Казахстану і на вісім очок відірвалися від Австрії та Бельгії. Збірна Туреччини, яка пропускала цей тур, йде лише четвертою.

Німеччина - Казахстан - 4:0

1:0 Мірослав Клозе, 3

2:0 Томас Мюллер, 25

3:0Томас Мюллер, 43

4:0 Мірослав Клозе, 88

Група B

Росія не знайшла аргументів у виїзній грі проти Вірменії (0:0) і дозволила наздогнати себе Словаччині, що переграла Андорру (1:0) та Ірландії, яка впоралася з Македонією (2:1). В активі всіх трьох команд наразі по десять очок. У вірменів на два очки менше. Тож, боротьба за путівку на Євро-2012 буде запеклою.

Вірменія - Росія - 0:0

Андорра - Словаччина - 0:1

0:1 Філіп Себо, 21

Ірландія - Македонія - 2:1

1:0 Айден МакГіді, 2

2:0 Роббі Кін, 21

2:1 Іван Тріковскі, 45

Група С

У турнірній таблиці Італія випереджає Сербію та Словенію на 6 очок. Непогані шанси на друге місце мають і естонці.

Група D

Албанія перемогла удома білорусів і набрала стільки ж очок, як і команда Бернда Штанге. Чергової невдачі зазнала Румунія. Команда Развана Луческу поступилась боснійцям. Лідерство у групі утримує Франція, яка випереджає Білорусь і Албанію на чотири очки.

Боснія - Румунія - 2:1

0:1 Чіпріан Маріка, 29

1:1 Ведад Ібішевич, 63

2:1 Едін Джеко, 83

Албанія - Білорусь - 1:0

1:0 Хамді Саліхі, 62

Група Е

У суботу команди цієї групи відпочивали.

Група F

На вершину піднялася Греція, яка лише на останній хвилині забила переможний гол у ворота Мальти. Грузія вдома сенсаційно здолала Хорватію - тут також вирішальною стала остання хвилина гри. Ізраїль на заключних хвилинах гри дотиснув Латвію.

Ізраїль - Латвія - 2:1

1:0 Ельянів Барда, 16

1:1 Каспарс Горксс, 62

2:1 Бірам Каял, 81

Мальта - Греція - 0:1

0:1 Васілліос Торосідіс, 90

Вилучення: Сократіс Папастатопулос, 84 (Греція)

Грузія - Хорватія - 1:0

1:0 Леван Кобіашвілі, 90

Група G

Англія у британському дербі обіграла на виїзді Вельс. Швейцарія та Болгарія переможця не виявили. Англія та Чорногорія, яка пропускала тур, випереджають переслідувачів на 6 очок. Переможець групи, найімовірніше, визначиться у матчі Чорногорія - Англія.

Вельс - Англія - 0:2

0:1 Френк Лампард, 7 - пенальті

0:2 Даррен Бент, 14

Болгарія - Швейцарія - 0:0

Група Н

Норвегія, яка лідирує в групі, розписала результативну мирову з данцями. А аутсайдери квінтету Кіпр та Ісландія зіграли у нульову нічию.

Норвегія - Данія - 1:1

0:1 Денніс Роммедаль, 27

1:1 Ерік Хусеклепп, 81

Кіпр - Ісландія - 1:1

Група І

Група, де лідирують діючі чемпіони Європи і Світу, цього дня відпочивала.

Турнірні таблиці

