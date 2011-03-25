Євро-2012: фани перетинатимуть кордон з наклейками?

Автотранспортні засоби з організованими групами вболівальників будуть помарковані за допомогою спеціальних знаків або наклейок й проходитимуть спрощену процедуру прикордонного контролю. Однак погодження такого варіанту спрощення перетину кордону на період чемпіонату потребує погодження на рівні урядів України та Польщі. Про це Інформаційному центру «Україна-2012» розповів заступник коменданта Бещацького відділу Прикордонної варти Республіки Польща Володимир Скарбек.

За його словами, така процедура значно пришвидшить та зробить ще комфортнішим перетин україно-польського кордону для футбольних вболівальників. «Футбольні фани повинні будуть мати квиток на матч, а також згрупуватися для організованого перетину кордону, скажімо автобусом. Такому транспортному засобу буде прикріплена наклейка, що він перевозить вболівальників й щодо них буде застосована максимально спрощена процедура прикордонного контролю», – роз’яснив пан Скарбек.