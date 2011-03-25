Українська молодіжка не без пригод обіграла ісландців

Україна (U21) − Ісландія (U21) − 3:2

Голи: 1:0 Ярмоленко (27), 2:0 Білий (51), 3:0 Ярмоленко (54), 3:1 Йоханссон (70, з пен.), 3:2 Сігурдарссон (75)

Продовжуючи підготовку до фінального турніру молодіжного ЧЄ-2011, українська команда переграла на київському стадіоні ім. Валерія Лобановського збірну Ісландії з рахунком 3:2, повідомляє ФФУ. При цьому по ходу зустрічі синьо-жовті мали перевагу у три голи, утім наприкінці гри ледь не розтринькали свою перевагу.

У складі господарів зі старту вийшли усі виконавці, котрих наставник національної команди Юрій Калитвинцев відпустив у розташування «молодіжки», крім Євгена Коноплянки. Його не було в заявці взагалі. Однак і за відсутності хавбека «Дніпра» креатива в діях українців вистачало. Уже на 2-й хвилині після швидкої комбінації на вбивчій позиції опинився луганчанин Максим Білий, проте трішки схибив.

Невдовзі Андрій Ярмоленко, котрий хазяйнував на всій лівій бровці, небезпечно прострілив − воротар гостей не втримав м`яча в руках, однак його підстрахував захисник. Згодом перспективна контратака синьо-жовтих завершилась ще одним небезпечним, але марним прострілом динамівця Ярмоленка. А за кілька миттєвостей інший киянин Артем Кравець не реалізував вихід один на один.

Ісландці відповідали непоганими фланговими навісами − в тому числі після регулярних фолів українців у середині поля. Кілька разів Денису Бойку довелося кулаками вибивати м`яча. Однак до реальної небезпеки біля його воріт справа не доходила. А от на протилежному кінці поля Ярмоленко, елегантно прийнявши пас із глибини, розвернувся і невідпорно пробив у кут − 1:0. Незважаючи на пропущений на 27-й хвилині гол, підопічні Ейофлюра Сверіссона не надто активізувались. А от Білий після гарної передачі Олега Голодюка міг збільшити перевагу команди Павла Яковенка ще до перерви, але пробив повз ворота.

Після відпочинку ісландці спробували відвоювати середину поля, а з нею й ініціативу в матчі. Однак дуже скоро на них чекало ще одне розчарування. На 51-й хвилині Максим Білий фантастичним ударом метрів із 25-ти поцілив у дальній кут. Півзахисник «Зорі» піймав справжній кураж, адже через три хвилини він познущався над кількома опонентами біля лицьової лінії й виклав м`яча Ярмоленку. Андрій і в свою чергу ефектно обіграв захисника і не менш красиво відправив м`яча в сітку.

Одразу після цього Яковенко випустив на поле велику групу нових гравців, зокрема знявши головних героїв − Ярмоленка та Білого. На 63-й хвилині гості мали нагоду відквитати один гол: Арон Йоханнссон прокинув м`яча повз Дениса Бойка, котрий вийшов за межі карного майданчика, але вчасно нагодились українські захисники. Утім, нападник ісландців домігся свого дуже скоро, реалізувавши на 70-й хвилині пенальті, призначений за фол Дениса Гармаша під час розіграшу кутового.

На 75-й хвилині гості взагалі звели своє відставання до мінімуму, скориставшись помилкою в центральній зоні оборони синьо-жовтих. Бйорн Сігурдарссон вискочив на побачення з Бойком і спокійно його переграв. Один із центральних захисників господарів Сергій Кривцов спробував реабілітуватися в атаці, проте його удар головою після кутового хоч і був дуже небезпечним, та мети не досяг. Хлопці Яковенка мали ще кілька слушних нагод забити, однак захист і воротар ісландців відбилися.