Суркіс хоче повчитися у «Шахтаря», як перемагати «Брагу»

12:56, 23 березня 2011
Футбол 2012
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Але є велика різниця...

Суркіс хоче повчитися у "Шахтаря" як перемагати "Брагу"

Київському "Динамо" варто перейняти досвід донецького "Шахтаря" у матчах з португальською "Брагою". Про це розповів президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"Слід розуміти, що між "Брагою" минулорічною, такою, що поступилася "Шахтарю" в двох матчах Ліги чемпіонів з рахунком 0:5, і "Брагою" нинішньою, є велика різниця.

Але досвід гірників в зустрічах з цією португальською командою буде незайве перейняти. Дасть Бог, повернуться хлопці зі збірних без травм, мікроклімат залишиться в колективі стабільно позитивним - і "Динамо" виконає поставлене на цей сезон завдання зайняти в чемпіонаті місце не нижче другого і якнайдалі пройти в Лізі Європи", - розповів Суркіс.
Чемпіон

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