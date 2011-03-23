Суркіс хоче повчитися у "Шахтаря" як перемагати "Брагу"

Київському "Динамо" варто перейняти досвід донецького "Шахтаря" у матчах з португальською "Брагою". Про це розповів президент "Динамо" Ігор Суркіс.



"Слід розуміти, що між "Брагою" минулорічною, такою, що поступилася "Шахтарю" в двох матчах Ліги чемпіонів з рахунком 0:5, і "Брагою" нинішньою, є велика різниця.

Але досвід гірників в зустрічах з цією португальською командою буде незайве перейняти. Дасть Бог, повернуться хлопці зі збірних без травм, мікроклімат залишиться в колективі стабільно позитивним - і "Динамо" виконає поставлене на цей сезон завдання зайняти в чемпіонаті місце не нижче другого і якнайдалі пройти в Лізі Європи", - розповів Суркіс.

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