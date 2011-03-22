Фанати «Шахтаря» можуть стати учасниками шоу до 75-річчя клубу

Київ. 22 березня. УНІАН. З 22 березня стартує конкурс серед фанатів ФК «Шахтар» - «100 FCSD», завдяки якому 100 уболівальників клубу стануть не лише глядачами, а й безпосередніми учасниками святкового дійства на «Донбас Арені», присвяченого 75-річчю футбольного клубу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК, нарівні з світовими і українськими зірками шоу-бізнесу, футболістами і акторами, 100 фанатів з усіх куточків України – переможці конкурсу - візьмуть участь у шоу-програмі, дістануть можливість вийти на поле і винести гігантські копії трофеїв ФК «Шахтар», завойовані за 75 років.

Умови участі у конкурсі прості: будь-який охочий може написати невелику історію про себе, розповівши, чому саме він гідний почесного права винести нагороди ФК «Шахтар». З 22 березня до 20 квітня достатньо надіслати розповідь на електронну адресу 100FCSD@shakhtar.com або на поштову адресу: 83048, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 189 «е» (південна рецепція «Донбас Арени»).

Імена 100 уболівальників, яких компетентне журі визнає за переможців конкурсу, будуть опубліковані на офіційному сайті клубу 22 квітня.

Переможців зберуть на «Донбас Арені» для урочистого вручення спеціальних запрошень учасників церемонії святкування 75-річчя ФК «Шахтар».

Довідка УНІАН. Футбольний клуб «Шахтар», заснований у 1936 році, цього року відзначає свій 75-річний ювілей. «Шахтар» за останнє десятиліття став найуспішнішим українським футбольним клубом. ФК «Шахтар» — перший український клуб, який виграв Кубок UEFA, успішно виступає у Прем`єрі-лізі України. «Шахтар» — одна з п`яти команд, яка жодного разу не залишала вищої ліги чемпіонату України з моменту її заснування.

Досягнення ФК «Шахтар»: володар Кубка UEFA 2009 р., чемпіон України (2002 р., 2005 р., 2006 р., 2008 р., 2010 р.), володар Кубка України (1995 р., 1997 р., 2001 р., 2002 р., 2004 р., 2008 р.), Суперкубку України (2005 р., 2008 р., 2010 р.), володар Кубку СРСР (1961 р., 1962 р., 1980 р., 1983 р.), Суперкубку СРСР (1984 р.).

За версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) донецький «Шахтар» було визнано клубом, що досяг найбільшого прогресу у період з 2001 до 2010 р.

Президент футбольного клубу «Шахтар» — Рінат АХМЕТОВ (з жовтня 1996 року), генеральний директор — Сергій ПАЛКІН, головний тренер — Мірча ЛУЧЕСКУ.