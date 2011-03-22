УЄФА: стадіони у Києві та Львові будують із запізненням

Європейський футбольний Союз визнав наявність затримок з підготовкою до Євро-2012 стадіонів у Києві та Львові. Про це в понеділок у Парижі заявив генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно. За його словами, дві українські арени не будуть побудовані, як планувалося, до червня цього року. "Вони будуть готові пізніше, в жовтні місяці", - цитує Інфантіно інформагентство AFP.

Втім, генсек УЄФА наголосив, що часу, який залишиться до старту чемпіонату, вистачить для тестування об`єктів. "Ми знали, що буде нелегко, але, врешті-решт, це буде прекрасне свято європейського футболу. Я розраховую на гарантії українського уряду", - зазначив Джанні Інфантіно.

Крім того, за словами італійця, справи у Польщі йдуть добре. "В Польщі все йде добре, все буде зроблено. В Україні все буде готове з невеликим запізненням", - сказав генсек.

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