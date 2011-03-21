Суркіс продав бразильського форварда

Згідно з повідомленням відомого бразильського порталу Globo, київське "Динамо" поставило крапку у відносинах з форвардом Гільєрме.

22-річний футболіст повертається на батьківщину, де буде грати за "Атлетіко Мінейро".

Важливо відзначити, якщо вірити Globo, мова йде саме про продаж, а не оренду. Дана інформація виходить від самого президента "Атлетіко" Алешандре Каліла.

Гільєрме підпише чотирирічний контракт з клубом з Белу-Орізонте.

Форвард "Динамо" покликаний замінити Дієго Тарделлі, який вирішив продовжити кар`єру в махачкалінському "Анжі".

Нагадаємо, в "Динамо" Гільєрме перейшов з "Крузейро" в лютому 2009 року, підписавши з киянами п`ятирічний контракт. За нього клуб віддав іншого бразильського футболіста - Клебера - і доплатив близько 7 мільйонів доларів. У своєму першому офіційному матчі за "Динамо" Гільєрме оформив хет-трик у ворота львівських "Карпат" і відзначився результативним пасом; матч закінчився з рахунком 4:1. У серпні 2009 року був орендований московським ЦСКА.

У липні 2010 року керівництво ЦСКА вирішило викупити Гільєрме в "Динамо". Однак, клуби не досягли домовленості в питанні про перехід Гільєрме в армійський клуб, тому бразильський форвард повернувся до Києва.

Gazeta.ua