Головний тренер «Скуадри Адзурри» назвав склад на гру з Україною

Головний тренер національної збірної Італії Чезаре Пранделлі визначився зі списком гравців, які будуть готуватися до найближчих матчів «Скуадри Адзурри». Вже 25 березня чотириразові чемпіони світу в рамках відбору до Євро-2012 зіграють поєдинок проти Словенії в Любляні, а за чотири дні проведуть товариську гру проти господарів чемпіонату українців на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського в Києві (початок – о 21.45).

Як інформує офіційний сайт федерації футболу Італії, на ці матчі наставник італійців запросив 25 футболістів.

Воротарі: Буффон («Ювентус»), Сірігу («Палермо»), Вівіано («Болонья»).

Захисники: Бонуччі, К’єлліні (обидва – «Ювентус»), Раноккья («Інтер»), Асторі («Кальярі»), Бальцаретті («Палермо»), Крішіто («Дженоа»), Гастальделло («Сампдорія»), Сантон («Чезена»).

Півзахисники: Маджо («Наполі»), Аквілані, Маркізіо (обидва – «Ювентус»), Маурі («Лаціо»), Монтоліво («Фіорентіна»), Мотта («Інтер»), Ночеріно («Палермо»), Джовінко («Парма»), Пароло («Чезена»).

Нападники: Кассано («Мілан»), Джілардіно («Фіорентіна»), Матрі («Ювентус»), Пацціні («Інтер»), Россі («Вільярреал», Іспанія).

Інформаційний центр «Україна-2012»