Результати 22-го туру Чемпіонату України

Шахтар знову на недосяжній відстані

Результати всіх матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу Металург З - Таврія 2:2 (Ліма 39, Пісоцький 53 - Каблаш 90, Ідахор 90+4) Дніпро - Динамо 1:0 (Стринич 51) Шахтар - Волинь 4:0 (Жадсон 43 пен., Мхітарян 69, Тейшейра 71, Морено 86) Арсенал - Іллічівець 3:1 (Шацьких 43, Мазілу 65, 68 - Невмивака 5) Ворскла - Металург Д 1:1 (Янузі 50 - Аделейє 85) Севастополь - Карпати 3:1 (Жабокрицький 11, Скоба 58, Ференчак 88 - Кочиш 45) Кривбас - Металіст 0:0 Зоря - Оболонь 1:0 (Фомін 71) *** Ігри 23-го туру відбудуться 1 квітня Іллічівець (22) - Шахтар (58) 2 квітня Таврія (28) - Зоря (26) Оболонь (26) - Арсенал (30) Металург Д (26) - Дніпро (40) Динамо (46) - Кривбас (20) 3 квітня Ворскла (25) - Севастополь (17) Волинь (29) - Карпати (36) Металіст (41) - Металург З (11)

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