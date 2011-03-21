Результати 22-го туру Чемпіонату України

10:30, 21 березня 2011
Футбол 2012
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Шахтар знову на недосяжній відстані

Результати всіх матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу

Металург З - Таврія 2:2 (Ліма 39, Пісоцький 53 - Каблаш 90, Ідахор 90+4)

Дніпро - Динамо 1:0 (Стринич 51)

Шахтар - Волинь 4:0 (Жадсон 43 пен., Мхітарян 69, Тейшейра 71, Морено 86)

Арсенал - Іллічівець 3:1 (Шацьких 43, Мазілу 65, 68 - Невмивака 5)

Ворскла - Металург Д 1:1 (Янузі 50 - Аделейє 85)

Севастополь - Карпати 3:1 (Жабокрицький 11, Скоба 58, Ференчак 88 - Кочиш 45)

Кривбас - Металіст 0:0

Зоря - Оболонь 1:0 (Фомін 71)

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Ігри 23-го туру відбудуться

1 квітня

Іллічівець (22) - Шахтар (58)

2 квітня

Таврія (28) - Зоря (26)

Оболонь (26) - Арсенал (30)

Металург Д (26) - Дніпро (40)

Динамо (46) - Кривбас (20)

3 квітня

Ворскла (25) - Севастополь (17)

Волинь (29) - Карпати (36)

Металіст (41) - Металург З (11)

 

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