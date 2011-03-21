Результати 22-го туру Чемпіонату України
Шахтар знову на недосяжній відстані
Результати всіх матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу
Металург З - Таврія 2:2 (Ліма 39, Пісоцький 53 - Каблаш 90, Ідахор 90+4)
Дніпро - Динамо 1:0 (Стринич 51)
Шахтар - Волинь 4:0 (Жадсон 43 пен., Мхітарян 69, Тейшейра 71, Морено 86)
Арсенал - Іллічівець 3:1 (Шацьких 43, Мазілу 65, 68 - Невмивака 5)
Ворскла - Металург Д 1:1 (Янузі 50 - Аделейє 85)
Севастополь - Карпати 3:1 (Жабокрицький 11, Скоба 58, Ференчак 88 - Кочиш 45)
Кривбас - Металіст 0:0
Зоря - Оболонь 1:0 (Фомін 71)
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Ігри 23-го туру відбудуться
1 квітня
Іллічівець (22) - Шахтар (58)
2 квітня
Таврія (28) - Зоря (26)
Оболонь (26) - Арсенал (30)
Металург Д (26) - Дніпро (40)
Динамо (46) - Кривбас (20)
3 квітня
Ворскла (25) - Севастополь (17)
Волинь (29) - Карпати (36)
Металіст (41) - Металург З (11)