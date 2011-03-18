Динамо і Шахтар отримали суперників у єврокубках

Суперником футбольного клубу «Динамо Київ» у 1/4 фіналу Ліги Європи стала футбольна команда «Брага» (Португалія).

Як передає кореспондент УНІАН, результати жеребкування стали відомі в онлайн-трансляції зі швейцарського Ньйона.

Перший матч у парі «Динамо Київ» - «Брага» пройде в Португалії.

Крім того, визначилися суперники в інших парах чвертьфіналу: «Порту» (Португалія) – «Спартак Москва» (Росія); «Бенфіка» (Португалія) – «ПСВ» (Голландія); «Вільярреал» (Іспанія) – «Твенте» (Голландія).

Також були визначені попередні учасники півфінальних пар. Зокрема, в півфіналі зіграють переможці пар «Динамо Київ» - «Брага» (Португалія) і «Бенфіка» (Португалія) – «ПСВ» (Голландія), а також переможці пар «Порту» (Португалія) – «Спартак Москва» (Росія) і «Вільярреал» (Іспанія) – «Твенте» (Голландія).

Матчі 1/4 фіналу відбудуться 7 і 14 квітня. Матчі 1/2 фіналу відбудуться 28 квітня і 5 травня. Фінал Ліги Європи відбудеться 18 травня на "Дублін Арені".

Суперником же футбольного клубу «Шахтар» в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів стала команда “Барселона» (Іспанія). Інші пари чвертьфіналу: «Реал Мадрид» (Іспанія) – «Тоттенхем» (Англія); «Челсі» (Англія) – «Манчестр Юнайтед» (Англія); «Інтер» (Італія) – «Шальке» (Німеччина)

Чвертьфінали буде зіграно 5-6 і 12-13 квітня.

Також були визначені попередні учасники півфінальних пар, півфінали пройдуть 26-27 квітня і 3-4 травня. Фінал призначено на 28 травня і пройде на Вемблі.