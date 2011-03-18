Результати матчів 1/8 Ліги Європи
08:00, 18 березня 2011Футбол 2012
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Вперше в чвертьфіналі не буде жодного англійського клубу
Результати матчів у відповідь 1/8 Ліги Європи
Порту - ЦСКА 2:1 (перша гра 1:0)
Рейнджерс - ПСВ 0:1 (0:0)
Вільяреал - Байєр 2:1 (3:2)
Ліверпуль - Брага 0:0 (0:1)
Манчестер Сіті - Динамо 1:0 (0:2)
Зеніт - Твенте 2:0 (0:3)
Спартак - Аякс 3:0 (1:0)
ПСЖ - Бенфіка 1:1 (1:2)
Таким чином у сьогоднішньому жеребкуванні чверть- і півфіналу (які відбудуться, відповідно, 7/14 квітня і 28 квітня/5 травня) візьмуть участь три португальських, два голландських, український, російський і іспанський клуб.
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