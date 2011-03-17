Збірна України втрачає гравців

Олександр Кучер не візьме участь в товариській грі між збірними України і Італії. Днями у Барселоні захиснику прооперували колінний суглоб.

Як повідомляє прес-служба «Шахтаря», реабілітаційний період займе не менше двох місяців. Враховуючи, що Кучеру знадобиться також деякий час на відновлення спортивної форми, то, очевидно, у цьому чемпіонаті Олександра на полі ми вже не побачимо.

Нагадаємо, що напередодні гри з чотирикратними чемпіонами світу в.о. головного тренера збірної Юрій Калитвинцев не дорахувався відразу трьох гравців оборони. Окрім Кучера в матчі також не зможуть взяти участь Тарас Михалик («Динамо») і Віталій Федорів («Амкар», Росія).

Під питанням участь у зустрічі із Скуадрою Адзуррою і Руслана Ротаня. У грі чемпіонату проти «Металіста» півзахисник зазнав травми і попросив заміну у другому таймі.

Матч з Італією відбудеться 29 березня на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановского. Початок - о 21.45. Трансляція на телеканалі «Інтер».

Інформаційний центр «Україна-2012»

