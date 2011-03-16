У Донецьку відбудеться конгрес тренерів юнацького футболу

Київ. 16 березня. УНІАН. 2-3 квітня в Донецьку відбудеться перший у Східній Європі конгрес тренерів юнацького футболу. Конгрес відбудеться під егідою ФК «Шахтар» у рамках святкування 75-річчя клубу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», основна мета конгресу – сприяння обміну досвідом між фахівцями провідних європейських клубів, а також професійному зростанню футбольних тренерів різної категорії.

За словами директора Академії «Шахтар» Патріка фон ЛІУВЕНА, в кожній країні Західної Європи під такі заходи відводиться певний період. Це традиційні для всіх клубів події. У Голландії, наприклад, з`їзд тренерів відбувається після кожного сезону. У січні конгрес проводить Федерація футболу, на ньому обов`язково присутні наставники всіх команд дитячо-юнацької ліги. У Нідерландах у подібних зборах беруть участь і аматорські колективи. Головна відмінність нашого конгресу полягає в тому, що ми запрошуємо до України представників іноземних клубів.

Він відзначив, що «ми орієнтувалися на клуби топ-рівня. Академії «Барселони» і «Аякса» добре відомі у всьому світі своїми вихованцями, які значно посилили гру перших команд. А, враховуючи загальний інтерес до італійського футболу, ми запросили представників Академії міланського «Інтеру». Ну і наш клуб також познайомить всіх гостей з Академією, з нашою філософією, з основами організації. Тому що останнім часом ми часто одержуємо заявки від інших клубів з проханням відвідати нашу Академію, познайомитися з її структурою, перейняти наші напрацювання».

Кажучи про те, хто може взяти участь в конгресі, директор Академії «Шахтар» сказав: «Наша цільова аудиторія – всі футбольні тренери України. Ми поінформували і запросили до нас всі клуби Прем`єра-ліги, ПФЛ і ДЮФЛ. Будь-які тренери, які з якихось причин не одержали запрошення, можуть відправити заявки на електронний ящик congress@shakhtar.com і зареєструватися для участі».

«На даний момент ми ще не знаємо точно, з чим приїдуть до нас запрошені гості, але ми звернулися до них з проханням поділитися філософією їхніх академій, спрямованістю тренувального процесу, різноманітністю занять. Ми також попросили їх на практиці показати всім приклад тренувань, які вони проводять у себе», - сказав директор Академії ФК «Шахтар».

Він також відзначив, що конгрес проводиться в рамках святкування 75-річчя ФК «Шахтар»: «Безумовно, нам необхідно прогресувати, зростати, розвиватися, підкорювати все нові вершини. І запрошені фахівці покажуть нам, як працюють вони, можливо, ми побачимо щось нове. Зможемо визначити, що десь розвиваємося в потрібному напрямі, а, може, когось і обходимо за рівнем розвитку. Але дуже важливо те, що ми відкриті, готові одержати нові знання, поділитися своєю інформацією зі всіма бажаючими, використовувати одержані знання у своїй роботі».

За словами П. фон ЛІУВЕНА, «ще однією знаковою для нас подією буде те, що ми виступимо організатором міжнародного турніру з футболу за участю знаменитих топ-клубів Європи. Сподіваємося, що всі ці почини будуть продовжені й наступного року».

За інформацією прес-служби, конгрес відбуватиметься впродовж двох днів - 2 і 3 квітня, для участі в ньому запрошені представники ФК «Аякс» (Нідерланди), ФК «Барселона» (Іспанія), ФК «Інтер Мілан» (Італія), ФК «Шахтар» (Україна). Під час його проведення учасники зможуть відвідати як теоретичні заняття, так і практичні сесії від майстрів європейських футбольних клубів. Участь в конгресі безплатна. Реєстрація і програма на сайті www.75.shakhtar.com.

*** Футбольний клуб «Шахтар», заснований в 1936 році, цього року відзначає свій 75-річний ювілей. «Шахтар» за останнє десятиліття став найуспішнішим українським футбольним клубом. ФК «Шахтар» — перший український клуб, який виграв Кубок UEFA, успішно виступає в Прем`єр-лізі України. «Шахтар» — одна з п`яти команд, яка жодного разу не залишала вищу лігу чемпіонату України з моменту її заснування. Досягнення ФК «Шахтар»: володар Кубка UEFA 2009 р., чемпіон України (2002 р., 2005 р., 2006 р., 2008 р., 2010 р.), володар Кубка України (1995 р., 1997 р., 2001 р., 2002 р., 2004 р., 2008 р.), Суперкубка України (2005 р., 2008 р., 2010 р.), володар Кубка СРСР (1961 р., 1962 р., 1980 р., 1983 р.), Суперкубка СРСР (1984 р.). За версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS) донецький «Шахтар» був визнаний клубом, що добився найбільшого прогресу в період з 2001 по 2010 р.

Президент футбольного клубу «Шахтар» — Рінат АХМЕТОВ (з жовтня 1996 року), генеральний директор — Сергій ПАЛКІН, головний тренер — Мірча ЛУЧЕСКУ.



