На матчі 22 туру УПЛ вперше в історії працюватиме суддя-жінка

У суддівській бригаді матчу запорізького "Металурга" і "Таврії" вперше в історії української Прем`єр-Ліги буде працювати жінка - Наталія Рачинська

Про це повідомила прес-служба кримської команди.

40-річна суддя з Києва статус арбітра ФІФА отримала ще в 2004 році, але в Україні до цього обслуговувала тільки матчі першої ліги.

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