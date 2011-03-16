На матчі 22 туру УПЛ вперше в історії працюватиме суддя-жінка
14:50, 16 березня 2011Футбол 2012
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Гра -в Запоріжжі
У суддівській бригаді матчу запорізького "Металурга" і "Таврії" вперше в історії української Прем`єр-Ліги буде працювати жінка - Наталія Рачинська
Про це повідомила прес-служба кримської команди.
40-річна суддя з Києва статус арбітра ФІФА отримала ще в 2004 році, але в Україні до цього обслуговувала тільки матчі першої ліги.
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