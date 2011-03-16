У Варшаві розпочали монтаж даху над стадіоном до Євро-2012

У столиці Польщі розпочали монтаж скляного даху над стадіоном, що споруджується для проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у Національному центрі спорту, перша скляна тафля в спеціальну конструкцію даху була вмонтована на початку цього тижня.

“Тафлі зі скла разом із решіткою та їх конструкцією створять скляний дах, який після укладення становитиме скляний перстень на краю нерухомої частини даху стадіону”, – відзначається у повідомлені.

Також будівельники також монтують конструкцію так званого гаража для спеціальної мембрани, яка становитиме рухому частину даху та покриватиме весь стадіон у разі опадів.

Сам “гараж” після монтування буде встановлений у центральній частині даху.

Як повідомляв УНІАН, будівництво Національного стадіону у Варшаві, який стане найдорожчою спортивною ареною, споруджуваною до Євро-2012, планується завершити наприкінці липня цього року.

Стадіон на 55 тис. глядачів, спорудження якого розпочалося у жовтні 2008 року, обійдеться приблизно у 655 млн. дол., що більш ніж удвічі перевищує вартість споруджуваних стадіонів у Вроцлаві та Гданську.

Загальна площа об’єкта становитиме понад 200 тис. кв. м, 45 тис. кв. м з яких матимуть комерційне призначення.

На стадіоні буде 1765 місць для паркування автомобілів, майже тисячу туалетів, чотири ресторани, в тому числі один на 1300 кв. м на висоті 40 метрів над землею із видом на Віслу та Старе місто, а також удвічі більший фітнес-клуб.