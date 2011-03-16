Українська молодіжка розминається перед ЧЄ-2011

Готуючись до фінальної стадії чемпіонату Європи серед 21-річних, молодіжна збірна Україна проведе два чергові товариські матчі: проти Ісландії − 24 березня, та проти Данії − 28-го. Як і синьо-жовті, ісландська та данська команди братимуть участь у вирішальному турнірі ЧЄ-2011 (U-21), але гратимуть у іншому квартеті.

Підготовку до спарингів підопічні Яковенка розпочнуть 20 березня. Перший з них вони проводитимуть на київському стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, а другий − у країні, що прийматиме континентальну першість, у містечку Хернінг. Керманич української команди викликав на збір 20 футболістів, які представляють 12 клубів.

Склад збірної України

Воротарі: Денис Бойко («Динамо» Київ), Дмитро Непогодов («Металург» Донецьк), Антон Каніболоцький («Дніпро» Дніпропетровськ).

Захисники: Богдан Бутко («Волинь» Луцьк), Сергій Кривцов («Шахтар» Донецьк), Артем Путівцев («Іллічівець» Маріуполь), Василь Прийма («Металург» Д), Євген Селін, Олексій Курілов (обидва − «Ворскла» Полтава).

Півзахисники: Максим Білий («Зоря» Луганськ), Віталій Віценець («Шахтар»), Денис Гармаш («Динамо»), Олег Голодюк («Карпати» Львів), Єгор Лугачов («Арсенал» Київ), Микола Морозюк («Металург» Д), Валерій Федорчук («Дніпро»), Володимир Чеснаков ( «Ворскла»).

Нападники: Денис Васін («Чорноморець» Одеса), Роман Зозуля («Динамо»), Володимир Лисенко («Волинь»).

ФФУ