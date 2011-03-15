Польща зміцнює кордони до Євро

Польща планує відновити контроль з країнами ЄС на 29-ти прикордонних пунктах на час Євро-2012. Про це стало відомо під час конференції у Варшаві щодо імміграційної злочинності, інформує РАР (польська агенція преси).

Як наголосив представник прикордонної служби Польщі Збігнев Платера-Зиберка, остаточні рішення ще не прийнято, вони залежатимуть від аналізу ризиків і загроз. Водночас він підкреслив, що польські прикордонники під час турніру зосереджуватимуться переважно на контролі осіб з українського боку кордону, оскільки Україна не входить до Шенгенської зони.

Практика відновлення контролю на внутрішніх кордонах ЄС під час масових заходів не є новою. Під час Євро-2008 Австрія запровадила прикордонний контроль, що дало змогу максимально перешкодити приїзду футбольних хуліганів з інших країн ЄС.

Інформаційний центр «Україна-2012»