«Динамо» проведе чотири дні в Манчестері

У вівторок, 15 березня о 17:00 за київським часом, "Динамо" вилетить до Англії на матч-відповідь 1/8 Ліги Європи проти "Манчестер Сіті".

Вперше за останній час кияни виирушать на єврокубковий матч за кілька днів до його початку, пише Інформаційний відділ ФК "Динамо".

16 березня команда проведе традиційне тренування на полі стадіону "Сіті оф Манчестер", а наставник "біло-синіх" Юрій Сьомін відповість на питання журналістів на прес-конференції.

У п`ятницю вранці запланована пробіжка, а після обіду з аеропорту Манчестера "динамівці" вилетять до Дніпропетровська, де розпочнуть підготовку до матчу чемпіонату України з "Дніпром".

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