«Повітряний експрес» не встигнуть реалізувати до Євро-2012

Проект «Повітряний експрес», яким планується з`єднати залізничним сполученням залізничний вокзал Києва з аеропортом «Бориспіль», не буде реалізовано до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам віце-прем`єр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, в даний час на рівні уряду розглядається кілька варіантів реалізації цього проекту, проте він не буде реалізований до Євро-2012 у зв`язку з дефіцитом часу.

«Є кілька оригінальних, більш зручних рішень для киян і гостей столиці. Але його («Повітряного експреса») до Євро не буде точне, це я можу сказати гарантовано», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ, зазначивши при цьому, що на реалізацію цього проекту буде потрібно мінімум два роки.

Водночас віце-прем`єр зазначив, що уряд не відмовляється від планів реалізації цього проекту, і він буде здійснений у найближчі два роки.

«Повітряний експрес» буде обов`язково реалізований в найближчі два роки», - сказав віце-прем`єр.