Калитвинцев оновив склад збірної

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України назвав склад, який готуватиметься до товариської зустрічі зі збірною Італії. Не від хорошого життя список гравців, у порівнянні із лютневим збором на Кіпрі, істотно змінився.

Відзначимо, що не залишилася поза увагою впевнена гра «Карпат» на початку весняної частини чемпіонату. Перемога над «Шахтарем» дозволила повернутися до лав національної команди Худоб’яку (5 матчів за збірну) та Ощіпку (2). Ще один кандидат з львівського клубу – співавтор переможного голу у ворота гірників Кожанов – поки що поза увагою в.о. головного тренера і знаходиться в розширенному списку кандидатів.

Додамо, що, відновившись від пошкодження, повернувся до головної команди Євген Селезньов. Вибули ж з основної обойми травмовані динамівці Михалик (мінімум три тижні поза грою), Мілевський (три тижні) і захисник російського «Амкара» Федорів (невизначений термін). Що стосується Морозюка, то в останньому турі він навіть не з’явився на полі у грі основних складів, а провів тайм за молодіжну команду донецького «Металурга».

Команда готуватиметься до гри з Італією на динамівській базі в Конча-Заспі. Заїзд на тиждень заплановано на 22 березня. Тоді ж відбудеться день відкритих дверей і прес-конференція Юрія Калитвинцева. Сама ж зустріч, нагадаємо, відбудеться 29 березня на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського. Квитки вже в продажу. Початок – о 21.45. Пряма трансляція – на каналі «Інтер».

До матчу готуються 22 футболісти: воротарі - Олександр Шовковський («Динамо» Київ), Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Андрій Дикань («Спартак» Москва, Росія); захисники - Дмитро Чигринський, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі − «Шахтар»), Артем Федецький, Ігор Ощипко (обидва − «Карпати» Львів), Олександр Романчук («Металіст» Харків); півзахисники - Олег Гусєв, Олександр Алієв (обидва − «Динамо»), Руслан Ротань, Євген Коноплянка (обидва − «Дніпро» Дніпропетровськ), Денис Олійник («Металіст»), Тарас Степаненко («Шахтар»), Ігор Худоб’як («Карпати»), Анатолій Тимощук («Баварія» Мюнхен, Німеччина); нападаючі - Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Артем Кравець (усі − «Динамо»), Євген Селезньов («Дніпро»), Марко Девич («Металіст»).

Інформаційний центр «Україна-2012»