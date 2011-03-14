Мілевському зробили операцію

Нападник київського «Динамо» Артем Мілевський у вчорашньому матчі 21 туру Чемпіонату України зламав руку і не зможе допомогти своїй команді у Манчестері 17 березня.

Наприкінці першого тайму матчу «Динамо» – «Ворскла» (2:0) форвард невдало приземлився на поле. Нападник, тримаючись за руку, лише за допомогою лікарів залишив поле, відразу на машині швидкої допомоги вирушивши на обстеження до клініки «Борис».

Вердикт лікарів був невтішним – перелом променевої кістки зі зміщенням. У ніч із неділі на понеділок Артему було проведено операцію. Найближчим часом надійде точніша інформація, але вже зараз можна сказати, що орієнтовно два тижні Мілевський проведе поза футболом, повідомляє прес-служба «Динамо» .