Матч проти «Ворскли» став ювілейним для Шовковського й Шеви

Матч проти «Ворскли» став ювілейним відразу для двох футболістів «Динамо». Для голкіпера Олександра Шовковського це був 500-й матч в усіх турнірах за першу команду «Динамо», а для нападника Андрія Шевченка – 150-м у чемпіонатах України.

Примітно, що свої перші матчі за «Динамо» голкіпер та нападник провели в далекому 1994 року. Юний Шовковський дебютував 6 березня в домашньому матчі чемпіонату України проти «Кременя» (1:1), а 18-річний Шевченко – 8 листопада у виїзному поєдинку з «Шахтарем» (3:1).

Перемога над командою Миколи Павлова стала для «Динамо» вже третьою поспіль у рамках національної першості, в якій фіксувався рахунок 2:0 на користь «біло-блакитних». Зберігши свої ворота в недоторканості, Олександр Шовковський допоміг команді здобути 310-у «суху» перемогу в чемпіонатах України.

Гол Андрія Ярмоленка, який встановив остаточний рахунок у матчі, став для «Динамо» вже 70-м у зустрічах з «Ворсклою» (загалом проведено 30 матчів – у середньому 2,3 м’ячі за гру).

Інформаційний відділ ФК «Динамо» (Київ)