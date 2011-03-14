Результати матчів 21-й туру Чемпіонату України
13:17, 14 березня 2011Футбол 2012
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Карпати відібрали очки у Шахтаря
Результати матчів 21-й туру Чемпіонату України з футболу
Динамо - Ворскла 2:0 (Кравець 58, Ярмоленко 60)
Карпати - Шахтар 1:0 (Кочиш 58)
Металіст - Дніпро 2:2 (Клейтон 73, 81 - Коноплянка 44, 71)
Іллічівець - Зоря 2:2 (Пуканич 41, 75 - Білий 30, Полянський 78)
Металург Д - Севастополь 1:0 (Годін 4)
Таврія - Кривбас 2:1 (Шиндер 21, 24 - Іващенко 71 пен.)
Волинь - Арсенал 0:0
Оболонь - Металург З 1:0 (Баранець 72)
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Ігри 22-го туру відбудуться
18 березня
Ворскла (24) - Металург Д (25)
19 березня
Зоря (23) - Оболонь (26)
Севастополь (14) - Карпати (36)
Кривбас (19) - Металіст (40)
20 березня
Металург З (10) - Таврія (27)
Дніпро (37) - Динамо (46)
Шахтар (55) - Волинь (29)
Арсенал (27) - Іллічівець (22)
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