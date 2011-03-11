Динамо у Києві перемогло фаворита Ліги Європи

Візит одного з найбагатших і найбільш стрімко прогресуючих у всіх відношеннях клубів англійської Прем`єр-ліги викликав у футбольному Києві справжній ажіотаж, зазначає офіційний сайт УЄФА. Отже, динамівці отримали палку підтримку "12-го гравця", яка, за словами футболістів і тренерів команди, допомогла їм розгромити турецький "Бешикташ" у матчі-відповіді попереднього раунду Ліги Європи.

Уболівальники, що заповнили трибуни стадіону імені Валерія Лобановського, з певним подивом вивчали стартовий склад "Манчестер Сіті", в якому не виявилося кількох ключових виконавців із ансамбля Роберто Манчині. Зокрема, на лавці залишилися Шон Райт-Філліпс і Карлос Тевес. Утім, і без них у гостей достатньо вправних бомбардирів, а епізод на 10-й хвилині засвідчив, що на атаку націлені абсолютно всі гравці манчестерського колективу. Давід Сільва вивів на "побачення" з Олександром Шовковським правого захисника Міку Річардса, але голкіпер на якусь мить випередив опонента, сміливим кидком у ноги ліквідувавши загрозу.

У діях динамівців протягом перших хвилин помітне було певне хвилювання. Кілька флангових прострілів у виконанні гостей і справді таїли в собі небезпеку, та, на щастя для киян, першими біля м`яча опинялися саме їхні гравці. У кого партнери могли позичати впевненість, так це в Олександра Шовковського. Ветеран, котрий у Юрія Сьоміна став не тільки основним голкіпером, але й капітаном, здається, переживає чергову молодість. І в поточній єврокубковій кампанії досвід Шовковського може неабияк стати у пригоді.

Це ж стосується й Андрія Шевченка. Його гол у ворота Джо Харта на 25-й хвилині нагадав усім про найкращі шедеври володаря "Золотого м`яча"-2004 у формі "Мілана" та збірної України. Ривок з-за спини опікуна під пас Андрія Ярмоленка, гра на випередження - й рахунок відкрито! Шева продовжує гонитву за іспанцем Раулем у списку найвлучніших єврокубкових снайперів.

Іще раз Андрій намагався влучити в ціль на 38-й хвилині, після розіграшу кутового. Повівши в рахунку, кияни надали суперникові можливість діяти "першим номером", шукаючи щастя в контратаках. Кілька таких випадів були досить перспективними, однак англійцям удавалося наздоганяти "віяло", що, здавалося, ось-ось розкриється новим цікавим візерунком.

У свою чергу, "Манчестер" попереду не метушився, немовби все ретельніше придивляючись до суперника. Найактивнішим у складі гостей був, напевно, Александр Коларов. Він спробував перевірити Шовковського на міцність іще на 22-й хвилині, та удар прийшовся прямо в голкіпера. До перерви практично нічого не дали кияни показати Едину Джеко. Не принесли результату й "стандарти" - традиційно грізна зброя британців.

Друга половина розпочалася на зустрічних курсах. На 49-й хвилині кияни дотепно розіграли м`яч поблизу карного майданчика "Сіті", але Шевченко пробив вище воріт. У відповідь небезпечно "стріляв" у дальню "дев`ятку" Коларов - м`яч пішов за межі поля від голови Євгена Хачеріді.

Пожвавлюючи гру, наставник гостей на 57-й хвилині замість Маріо Балотеллі випустив Тевеса. І буквально перша атака за участю аргентинця вийшла досить ефективною та видовищною. Довгий розіграш м`яча біля володінь Шовковського завершився ударом Яя Туре в правий нижній кут, але голкіпер киян у блискучому стрибку перевів біле ядро на кутовий!

У ці хвилини відчувалося, що тиск англійців зростає, і моменти на кшталт того, що виник у Мілевського після пасу Ярмоленка на 62-й хвилині, набувають особливої ваги. Артем намагався перехитрувати Харта, носком пробивши з-під захисника, але влучив прямісінько в руки воротарю.

Перейшовши до справжньої облоги воріт Шовковського, яка підвищувала напругу, але особливих дивідендів гостям не приносила, "Сіті" наразився на контратаку "Динамо". Роман Єрьоменко підтвердив, що його паси знаходять Мілевського наче за сигналом радара, Артем поборовся за м`яч на "другому поверсі", скинувши на дальню штангу на Олега Гусєва. Той, випірнувши з-за спини Річардса, приборкав м`яч і другим дотиком вгатив його в "дев`ятку" - 2:0!

Гусєв мав нагоду довести рахунок і до розгромного, але на 84-й хвилині не зміг виграти "спринт" у довгоногого Джолеана Лескотта, а на 89-й гостей після удару хавбека врятувала лише реакція Харта.