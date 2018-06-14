Григорий Суркис: Меня отучают от слова «люблю»

В канун Нового года, когда предпраздничные эмоции и хлопоты с неумолимостью тяжелого танка начинают выдавливать любые неприятности, можно было бы поговорить о многом:

- о подарках, которые планируем и ищем;

- о детях и внуках, ради которых живем; о красивых женщинах, которых обожаем;

- о почтенных родителях, перед которыми преклоняемся;

- о классном футболе, который всё чаще заворачивает в наши края, а через полтора года приедет сюда просто-таки насильно, о молодежной нашей сборной, в этом году пробившейся на Евро, об успехах и неудачах клубов, о тренере первой сборной;

- о хорошей живописи, элитном вине и отменном кофе;

- даже о качественном табаке, хотя и ваш автор, и его собеседник не переносят сей аромат на расстоянии выстрела из гаубицы!

Возможно, это было бы намного интереснее. Однако главный информационный повод еще неумолимее, и никуда от него не деться. Ибо мы присели поговорить с президентом Федерации футбола Украины Григорием Суркисом.

КОНГРЕСС КАК ПРЕСС

- Григорий Михайлович, о чем вы сейчас больше всего жалеете? Разумеется, в связи с тем, что произошло...

- Хм, вопрос, конечно, интересный... Но мне на него очень легко ответить. Вы знаете, с тех пор как я начал работать в европейских структурах, я, наверное, все-таки ментально стал немножко больше европейцем, чем был до того. Это и стиль поведения, и безоговорочное соблюдение этических норм и кодекса чести, это и Респект и Фэйр-плей, а говоря проще - уважение и честная игра. Во всем, не только на футбольном поле. Все те качества, черты, без которых не может состояться, во-первых, нормальный человек, во-вторых, функционер. И я действительно очень сожалею, а еще мне очень неловко из-за того, что испытывали мои коллеги, прибывшие на Конгресс в качестве наблюдателей. Это личный представитель президента УЕФА, член исполкома УЕФА, мой коллега Франтишек Лауринец, это заместитель генерального секретаря УЕФА Теодор Теодоридис, это личный представитель президента ФИФА Ева Паскье. Они, наверное, повидали в жизни разное, но с таким цинизмом и агрессией, какие проявились в зале во время Конгресса, они, на мой взгляд, не сталкивались ни в одной стране мира.

В общем-то, всем было понятно - нарушается регламент, нарушаются уставные нормы. Ну, хотите вы снять Суркиса, говоря официальным языком - выразить ему вотум недоверия, так сделайте это цивилизованно. Не показывайте же европейцам, что вы до такой степени дремучие! Не могут футбольные люди настолько уйти в оппозицию к логике и здравому смыслу, чтобы окончательно разучиться говорить на одном языке!

А что такое сегодня претензии к Суркису? Я ведь их вообще не услышал! Никто из делегатов Конгресса не выступил и не назвал членораздельно ни одного конкретного факта плохой работы моей команды за истекшие три с лишним года. Я понимаю, когда заслушали отчет, обсудили его, конструктивно покритиковали, и затем большинство делегатов пришло к выводу, что руководитель не справляется с поставленными задачами. Что, мол, Суркис завалил стратегический для ФФУ проект Евро-2012 и на этом основании больше не имеет морального права оставаться на своем посту. Это было бы вполне демократично. Тут никаких вопросов. Так ведь на самом деле аргументов у оппозиции - ноль, поэтому несколько народных депутатов и разыграли эту примитивную пародию на украинский парламент...

- Сергей Стороженко, инициируя рассмотрение этого вопроса, мотивировал: поскольку в обществе такие настроения и на заборах всякое пишут, мы не можем остаться в стороне... Так давайте проголосуем доверие президенту!

- Я очень долго молчал и никак не характеризовал действия некоторых товарищей... Если бы мне когда-то кто-то предложил назвать, условно говоря, десяток людей, которых я мог бы поставить у себя за спиной и чувствовать, что спина надежно защищена - Стороженко непременно был бы в этой десятке. Что ж, видимо, бытие определяет не только сознание, но и мораль. Я долгие годы отказывался верить всему плохому, что говорили мне о человеке, которого я считал своим другом и соратником, исповедующим со мной одну философию... Но сейчас, после такого предательства, очевидно, буду более разборчивым в выборе своего близкого окружения.

«ШАНТАЖ» СУРКИСА

- Кстати, о Евро. Вас обвиняют в том, что, дескать, вы шантажируете родную страну. Мол - уберете Суркиса, а Платини в ответ заберет Евро-2012. И в зале Конгресса это активно звучало, если не ошибаюсь, из уст Виталия Данилова.

- (Смеется, потом снова серьезнеет.) Обвиняют, действительно. Только я такого никогда не говорил. Другое дело, что я не представляю себе, как можно отделить меня от проекта моей жизни... А можно, скажите, отделить Суркиса от Украины? Так я вам отвечу: нет! Я украинец, я живу в этой стране и мечтаю, чтобы жили в ней мои дети и внуки, и их дети и внуки, и люблю ее так, как дай Бог любить многим из тех, кто рвался на трибуну во время Конгресса. Много лет назад я, моя команда, мои соратники задумали проект, который, как представлялось, даст Украине новые фантастические возможности, могучий импульс всестороннего развития, откроет «Пятилетку Ренессанса».

Так вот: никогда, ни за какие блага на свете я бы не бросил на весы возможность осуществления Евро-2012 в нашей стране и свою должность! Никогда и ни за что. Будет Суркис президентом ФФУ или нет - я употреблю весь свой авторитет в УЕФА и все свои лоббистские возможности для того, чтобы страна не испытала никаких проблем с организацией чемпионата Европы, а с другой стороны - не сделаю ничего, что могло бы угрожать его проведению у нас. Я был, есть и буду беззаветно предан этому турниру, независимо от должности и статуса.

- Что ж, сказано достаточно четко.

- Но чтобы услышать и понять это, нужно уметь слушать и захотеть услышать. О чем мы говорим в связи с Конгрессом? Первое: о нарушении процедуры. Второе: у нас есть вполне определенные сведения о том, что люди в зале не были полностью свободны в выражении своей воли во время голосования. Ведь если тебе угрожают - потерей работы, социальных благ, бизнеса, просто привычного уровня жизни, или другими неприятностями, то, наверное, очень сложно выстоять, чтобы не проголосовать против Суркиса. Я это прекрасно понимаю...

МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ

- У вас же была возможность пообщаться с делегатами Конгресса и убедиться в том, что давление действительно присутствовало?

- Конечно. Поверьте, это была до боли неприятная процедура.

- И вы спросили людей - что ж вы еще пару недель назад со мной в десны целовались и в газетах оды слагали президенту и ФФУ, а теперь вдруг мыслите совершенно иначе?

- В принципе, ни с кем в десны не целовался, ни до, ни после, ни, тем более, теперь... За живое зацепило другое. Как на духу: очень много людей приходило ко мне или звонило. И некоторые из них — ПЛАКАЛИ. Представляете, взрослые мужики - со слезами на глазах! Что нужно было сделать с ними, чтобы довести до такого состояния?! И спрашивали: «Скажите, что делать?» Другой ответил бы «голосуй по совести» или даже «голосуй за Суркиса, а я потом спасу»... Нет, я не убеждал их голосовать за меня, не агитировал. По одной простой причине: я действительно не хочу подставлять этих людей. Не хочу я, чтобы они из-за меня приобретали, извините проблемы! Я слишком ценю тех, с кем работал все эти годы, слишком... Вот хотел сказать «люблю». Но как я теперь могу говорить «люблю» после предательства Стороженко?! Нет, и все-таки: я очень люблю тех, с кем прошел этот тяжелый путь. Мы в футболе делаем очень благородное дело. И хочется, чтобы рядом были благородные люди. Нет, не в том смысле, что они благородные только потому, что думают как ты - мы все думаем по-разному и имеем разные возможности, чтобы воплощать свои задумки. Но если собрать всё это вместе, аккумулировать и никогда не забывать, что главными принципами остаются честность и искренность - вот тогда я всё скажу: «Люблю».

В конце концов, мир для меня не стал хуже только из-за того, что кто-то там различными нечестными способами собрал 75 голосов.

- А я бы на вашем месте обозлился бы конкретно!

- Зачем? Первый раз, что ли, имею дело с применением запрещенных приемов? Ничего, справлюсь - лишь бы это не сказалось на нашем общем деле.

По-настоящему лично для себя я боюсь только одного - как эта истерика, как эта агрессия скажется на моих родителях. 10 декабря моему папе исполнился 91 год, и вся семья собралась поздравить его. Это так редко бывает — когда мы собираемся все вместе, дети и внуки, и когда появляется возможность произнести те слова бесконечной любви и благодарности нашим дорогим родителям, которые - завидуйте! - уже 62 года вместе и служат нам примером во всем... Еще утром того дня я был на очередном Исполкоме УЕФА в Праге.

Ровно за год перед тем, снова под папин день рождения, проходило другое заседание Исполкома на Мадейре, где, как мне кажется, Украина второй раз выиграла турнир Евро-2012. В том числе - благодаря моим усилиям. Я не требую себе никаких лавров, но об одном прошу - об элементарном человеческом уважении. Если, конечно, у моих возлюбленных оппонентов это получится.

Ну а если нет - не страшно. Я не случайно и не ради красного словца вспомнил родителей. 10 декабря, а также дни рождения мамы и каждого из нас, из нашей семьи - не просто дни варенья. Моим замечательным родителям, которым на двоих уже 175 лет -представляете? - и которые вместе прошли очень долгий и тернистый путь, удалось передать мне столько доброго - не воздушного, не эфемерного, настоящего доброго! И они оказывают мне такую поддержку, что на этом фоне любые неприятности вроде той, что попытались устроить на Конгрессе, выглядят мелко.

ГЛАВНАЯ ХРОНИКА 2010 ГОДА

- Вы сказали «кто-то собрал 75 голосов». Понятно, что за любой попыткой переворота, смены власти, стоит кто-то - конкретные люди. Никто просто так - за год, а в данном случае, похоже, и за несколько дней - не переменит своего мнения настолько! Значит, должна быть организация, должна быть интрига.

- Я в этот воз впрягся еще в далеком 1993 году, когда стал президентом «Динамо». Прошел немалый и очень нелегкий путь - стал президентом Профессиональной футбольной лиги, затем - президентом Федерации... И мне всегда казалось, что футбол призван делать людей добрее и чище, а не наоборот, что победа в футболе не должна завоевываться любыми способами. К сожалению, мне снова и снова приходится убеждаться, что не все придерживаются тех же взглядов. В данном случае я говорю об очевидном. Что произошло в нашем футболе за истекший год? Два клуба, «Металлист» и «Карпаты», ввязались в коррупционное дело, примеров которому в нашем футболе еще не было. Расследование по договорному матчу проводили дисциплинарные органы ФФУ, которые и вынесли соответствующий вердикт.

Об этом уже столько сказано и написано, что повторять всю фабулу этой скандальной истории нет ни малейшего смысла - все, кто хотел и способен был понять, уже давно всё поняли.

Осталось дождаться окончательного решения Спортивного арбитражного суда Лозанны, куда уже подали свои апелляции фигуранты дела.

- Но вас обвиняют в том, что вы оказывали давление на проводивших расследование и были лично заинтересованы в обвинительном вердикте.

- Если я и был лично в чем-то заинтересован, так это в том, чтобы расследование проводилось максимально объективно, корректно и в рамках той законной процедуры, которая принята ФИФА - УЕФА. Об этой своей позиции я действительно публично заявлял. Всё» остальное -слухи и сплетни, распускаемые представителями двух клубов, которые, даже не дождавшись ответа из Лозанны, объявили ФФУ местническую «войну».

Это на их совести призывы к якобы стихийным протестам, к маршам болельщиков и захвату площади у Дома футбола, совершенно похабная компания с привлечением прессы и ТВ, психологическое давление на членов Исполкома и делегатов Конгресса. А для чего всё это? Я вам скажу. Сместить Суркиса и вскоре, проведя уже новое расследование по, так называемым, «вновь открывшимся», на самом деле - хорошо известным старым обстоятельствам, снять наказание с «Металлиста» и «Карпат». После чего нанести финальный мазок на картину - отозвать апелляции из Лозанны, потому что исчез предмет для иска... Вот и вся их мотивация. Поэтому они и торопятся, чтобы успеть...

ОШИБКА СУРКИСА

- Планы по силовому захвату Дома футбола или прилегающей местности отрицаются категорически даже теми, кого не обвиняли в причастности. В принципе, никого и не обвиняли конкретно, однако высказались очень многие.

- Сейчас удобно отрицать -после того, как эти планы были сорваны своевременным вмешательством на самом высоком уровне. В том числе и присутствием здесь усиленных патрулей «Беркута». И тот же господин Данилов прекрасно помнит, в каком кабинете и кому он давал слово, что здесь не будет никого из «протестующих». А также кто и как пытался договориться с милицией о том, чтобы она не препятствовала проникновению к Дому футбола толпы так называемых «болельщиков»! Расспросите у него поподробнее, это очень любопытная история...

- Вы сами затронули очень болезненный вопрос. Где же логика в ваших действиях, в действиях Федерации? У вас с лета лежит письмо ФИФА с требованием призвать к ответу главу Премьер-лиги, обвиняющегося в коррупции, а вы палец о палец не ударили?

- Дело это находится в КДК. А вот почему они не рассматривают его или рассматривают недостаточно энергично, нужно спросить у его членов. Я не могу ни давить на них, ни указывать им сроки. Для этого есть регламентирующие деятельность КДК документы.

Хотя... Частично виноват и я. Не в том, что не спросил с кого-то - а в том, что действительно считал и считаю: любые скандалы в украинском футболе очень больно бьют по имиджу не только футбола, но и всей страны накануне Евро. Даже не накануне - я считаю, что эти полтора года это как завтра! И когда мы вместо того чтобы объединиться и показать всему миру, какая замечательная страна Украина и ее спортивная инфраструктура, славянское гостеприимство, исторические памятники, искусство, культура и многое другое. Чтобы люди, побывавшие у нас, потом рассказали об этом близким, друзьям, а тем в свою очередь захотелось побывать у нас в стране... Так вот когда мы вместо подготовки к Евро занимаемся дрязгами такого рода, это очень плохо. Так мне казалось, и допускаю, что я был очень не прав. Считая, например, что Премьер-лига сама в состоянии разобраться, какой «менеджер» ее возглавляет.

ИНТЕРЕС СУРКИСА

- Григорий Михайлович, но у вас, как бы вы ни пытались убедить людей, всё равно не получится. Не может нормальный человек уверовать в то, что вы ценой чудовищных усилий притащили в страну Евро и ничего с этого не получили в материальном плане. Ну не может такого быть, потому что не может быть никогда!

- А что тут убеждать? Всё очень просто и прозрачно. К финансовым потокам, связанным с Евро, ни Суркис, ни ФФУ не имеют ни малейшего отношения и не контролируют их. Никакие сооружения мы не возводим. Наша функция - контролировать выполнение тех обязательств и гарантий, которые взяли на себя центральная и местная власть нашей страны в момент подачи заявки на право проведения Евро-2012, соблюдение графика работ и их качество, а также многое другое. То есть всё то, что на национальную ассоциацию возлагает УЕФА.

Хотя вы правы - как гражданин Украины я действительно кровно, вполне материально заинтересован в этом проекте. Ведь наша страна после его реализации станет лучше, богаче, красивее, привлекательнее!

- Всё равно не верю. Может, вам государственная власть пообещала какие-то преференции в бизнесе за это самое Евро? Вас же обвиняют в том, что вы в свое время отгрохали базу «Динамо» в Конча-Заспе, вложив туда 35 миллионов долларов, но многократно «отбили» эту сумму благодаря тому, что вам отменили акциз, и вы принялись ввозить в страну дешевую водку и табак!

- (Смеется.) Когда это снова прозвучало — а подобная галиматья вытаскивается на поверхность всякий раз, когда возникает чья-то заинтересованность - ни я, ни мои партнеры даже не стали это комментировать. Нечего комментировать! Да если бы те, кто распространяет эту наглую ложь, имели бы хоть малейшее доказательство, что границу Украины пересекли какие-то товары в рамках «преференций, предоставленных Суркису» - неужели вы думаете, что такие факты не были бы давно обнародованы, раздуты и воткнуты в уши всем, всем, всем? Поэтому давайте уважать ваших читателей и не засорять им мозги чьими-то глупостями.

А что касается желания построить на тот момент лучшую футбольную базу в мире... Думаю, и сегодня актуальность этой базы такая же, какой она была тогда, в 1998 году, когда ее передали команде киевского «Динамо».

ВСЯ ПРАВДА О ГОРЕНИЧАХ

- Вам частенько, в особенности нынче, припоминают другую базу...

- Да точно так же, убеждаю вас, была бы уже сдана база в Гореничах, где должны были готовиться все - подчеркиваю, все, а не только первая - сборные Украины по футболу. А их у нас 11! Если бы власть предержащая в 2005 году поддержала решение, которое вынес еще Президент Украины Леонид Кучма, дав поручение министру обороны Евгению Марчуку передать бывший танковый полигон в распоряжение Федерации - уверяю, база была бы построена и уже несколько лет служила бы футболу. Но мы, к огромному сожалению, поддержки не нашли и все эти годы безуспешно боролись с нежеланием власти расстаться с этой территорией. В определенный момент мы узнали, что министерство обороны передало эту землю определенной коммерческой структуре, и мы через суды отстояли свое право и долг использовать ее в интересах спорта! Мы действительно вложили в эту территорию, в ее обустройство и подготовку к строительству, определенные средства. Но они далеко не исчерпываются 12 миллионами гривен траншей в рамках Программы солидарности УЕФА.

- Вы же, наверное, выкручивали при этом руки клубам и вымогали эти огромные деньги каким-то зверским способом?

- (Улыбается.) Речь ведь шла не о том, чтобы забрать эти деньги из клубов, а именно об их согласии передать то, что поступало из УЕФА. Ведь что такое Программа солидарности? Это деньги, которые УЕФА передает клубам, лигам и чье расходование утверждается Исполкомом национальной ассоциации под жестким контролем УЕФА. И никогда УЕФА не стремился к тому, чтобы эти деньги уходили словно в песок, на какие-то повседневные нужды, на проедание. А теперь нам чуть не каждый день твердят - Федерация футбола вложила деньги в какую-то ржавую машину. Ничего себе ржавую - приобрели за деньги спонсоров, отнюдь не клубов, английский камнедробильный агрегат ценой в миллион фунтов стерлингов! (12,5 миллионов гривен, на секундочку. - А.Ф.) Мы ведь как рачительные хозяева решили, что лучше будет 11 тысяч кубов железобетона, по которому ездили танки, переработать в гравий, который послужит основой для будущих футбольных полей! И начали эту переработку... А наше участие в реконструкции подстанции, чтобы обеспечить будущую базу энергией? А другие ограда, работы, в частности, подготовка для будущих полей... Это же легко проверяется - конечно, если захотеть проверить, а не просто сотрясти воздух очередным обвинением. Пожалуйста, мы в любой момент готовы были предоставить все документы по всем работам в Гореничах! Кто бы их затребовал, документы эти...

Больше скажу: и сейчас, когда по нашей инициативе этот проект приобрел общенациональную значимость (ибо несколько лет назад с учетом тупиковости ситуации нами было предложено сделать будущую базу совместным проектом министерства спорта, Национального олимпийского комитета и ФФУ), когда это действительно могло бы стать нашим совместным проектом, охрану в Гореничах оплачивает не государство в лице министерства спорта или обороны, а по-прежнему, как и все предыдущие годы, Федерация футбола Украины!

Есть четкая, эффектная и эффективная модель, план, согласно которому за два - два с половиной года была бы выстроена эта база, современный центр подготовки всех сборных по командным видам спорта. Она и будет построена, я уверен. Но даже в наши дни, когда есть всеобщее одобрение на всех уровнях, я не вижу активных попыток потенциальных партнеров реализации этого проекта. Хотя Федерация футбола по-прежнему готова инвестировать в него средства.

Вот вам конкретный пример того, как тема строительства базы в Гореничах продолжает служить в нечистоплотных руках поводом, чтобы манипулировать мнением футбольной общественности. Хотя тем же клубам давно стоило бы поинтересоваться, например, куда и как расходовались их средства ПФЛ, а сейчас - Премьер-лигой.

- Людей запутать и дезориентировать очень легко. У нас ведь очень многие и по сей день считают, что, к примеру, НСК «Олимпийский» принадлежит не государству в лице бывшего минспорта, а Федерации футбола, и Суркис определяет, кому там играть и что там строить!

- В эту тему - еще одна интересная история. Разные люди задавали мне вопрос: «А на чьем балансе находится вот это здание Дома футбола и всё вокруг него?»

- Построенное за деньги Федерации футбола...

-.. .А также ФИФА и УЕФА. Я отвечал - на балансе ФФУ. Мне не верили! Я искренне не понимал, с чем связано такое любопытство, и только потом сообразил: ведь активно муссировались слухи, что Суркис поставил Дом футбола на баланс одной из своих фирм, а ФФУ его у Суркиса арендует. И когда кто-то придет на его место... Вы поняли ход их мыслей?

Но я уже ничему не удивляюсь. Каждый судит по меркам своих жизненных принципов. В том числе и те граждане, кто в меру своей ограниченности и убогости не понимает, что этот дворец футбола не может и не должен принадлежать Суркису. Он принадлежит только футболу!

- Я бы сказал, собственной испорченности. Вот они на вашем месте поступили бы именно так, как расписали в слухах!

- Идем дальше. Когда это здание строилось, мы предложили ПФЛ выбрать себе помещение и принять участие в планировке помещений - так, как им захочется. Отказались. Здание выстроили, и мы снова предложили им — давайте, переезжайте сюда, вот готовое помещение. Нет, вы запрашиваете чересчур высокую арендную плату. Но! Во-первых, они и так платили определенные деньги - не хочу вмешиваться и уточнять, какие именно - за аренду постороннего помещения в Музейном переулке. Клубные, разумеется, деньги. Во-вторых, мы им предложили - оплачиваете только коммунальные услуги и уборку территории, все! Нет, отказались. Принципиально. За что я им, признаться, благодарен, потому что мы смогли, когда возникла такая необходимость, разместить на первом этапе на этих площадях исполнительную дирекцию Евро-2012, а затем, после выигрыша тендера, и Местный организационный комитет. Пока они не подыскали себе помещение ближе к центру, в центре «Парус» на улице Мечникова, и где, надеюсь, им достаточно комфортно работается. Я принимал участие в переговорах, всячески старался, чтобы арендная плата оказалась даже ниже рыночной цены, и очень благодарен собственникам этого здания, которые пошли нам навстречу.

- С тех пор как вы в 2000 году из президента ПФЛ превратились в президента ФФУ, сначала ПФЛ, а затем Премьер-лига вкупе с ПФЛ, объединения профессиональных клубов непрерывно находятся у вас в оппозиции. Выглядит странно, особенно в свете того, что уж 10 лет назад вы точно имели возможность поставить во главе ПФЛ своего человека. Более того, клубы поддержали бы вас! Так в чем дело, почему вы сами себе постоянно вилы в бок втыкаете?

- Это снова вопрос принципов и жизненных ценностей. Даже если бы сейчас у меня была возможность вернуться в 2000 год и переиграть всё, я поступил бы точно так же, как поступил тогда. Потому что убежден: футбол призван не разъединять, а объединять людей. Мнения могут быть разными, но ненависти и подлости места не должно быть ни в футболе, ни вообще в жизни. Аморальности, безнравственности - можно долго продолжать этот ряд... Недавно мне довелось принять участие в одном печальном и в то же время светлом мероприятии: собралось очень много известных людей, поминали Виктора Степановича Черномырдина - как раз исполнилось 40 дней с его кончины. Там столько было сказано устами людей, близких к нему - и что это был за человек, и сколько можно было сделать, чтобы он не ушел от нас так рано, и о том, как он всегда поступал... Знаете, я лишний раз задумался о том, что в этой жизни есть вечные ценности. И они должны быть на первом месте. Далеко впереди любых интриг, любой аппаратной борьбы, любой драки за руководящие кресла.

И потому на подлость я не пойду. Не мое это. Даже сейчас, когда против меня развязали кампанию без каких бы то ни было моральных ограничений, я на их дорогу не встану и их методы использовать не буду.

- Может быть, в этом ваша ошибка?

- Не знаю. Но я такой и меняться уже не могу, да и не хочу. Воспитание не позволяет. Считаю так: если тебя бьют рукой, ты должен

а) попытаться заблокировать удар;

б) если нет другой возможности -ударить в ответ. А слова... Слова есть слова. Ну, сказал кто-то, что я дешевой водкой торгую - даже спорить с этим неловко, такая чушь...

КАК ЗАВЕРНУЛИ ЗАКОН

- Григорий Михайлович, молвите что-нибудь жизнеутверждающее в честь Нового года! Праздник, однако, близится, большой праздник, а мы тут со своими конгрессами и выборами... И сплошной минорный лад - да, попытка переворота сорвалась, но вместе с ней накрылся медным тазом Конгресс с вполне рабочей повесткой дня. Предстояло

ведь и доклад о подготовке к Евро заслушать, и финансовый отчет Федерации, и даже коллективное членство профессиональных клубов рассмотреть... Вместо этого кое-кто показал всему миру, что нам по барабану всё, в частности, Евро, лишь бы только Суркиса свалить. Никто ведь не мешал провести этот Конгресс с этими вопросами, а потом уже собирать мнения и организовывать конгресс внеочередной, с вымечтанным вотумом недоверия президенту ФФУ!

- А с чего начинался год, помните? В начале весны в парламент был внесен проект «Закона о спорте», согласно которому все профессиональные клубы в обязательном порядке должны были стать коллективными членами национальных ассоциаций по видам спорта.

- Кто вносил-то законопроект?

- Народные депутаты Данилов и Бабаев.

- Президент Премьер-лиги и президент «Ворсклы»?

- Да. «Эффективный менеджер» Данилов, который сначала опустил свой «Харьков» в первую лигу, затем во вторую и, наконец, допустил, чтобы тот просто исчез - а вину за это, конечно, можно свалить на неведомого покупателя. Понятно, почему этому «менеджеру» - президент «Металлиста» Ярославский называл его до некоторых пор гораздо жестче, «лузером» - не нужно было слушать отчетный доклад ФФУ. За счет чего живем, куда тратим средства, как работаем. У него в жизни другие цели и задачи! Например, сорвав Конгресс, сообщить всем, что вопрос финансовой отчетности для Федерации очень неудобен... В то время как он стоял в повестке дня!

Впрочем, Данилову не привыкать вилять и передергивать. Он ведь в Ньоне на заседании глав профессиональных футбольных Лиг Европы во всеуслышанье объявил, что Федерация футбола Украины преступно попустительствует договорным матчам, покрывает коррупцию! Речь шла, конечно, о том самом матче «Металлист» - «Карпаты»... Сам господин Данилов по этому поводу ничего не предпринимал, а сейчас и вовсе переменил позицию! На 180 градусов, как флюгер.

Вы сами вспомнили письмо ФИФА по поводу Данилова. Да, есть такое, и пришло оно по известному поводу - когда господин Данилов, войдя в зал в роли исполняющего обязанности президента Премьер-лиги, чуть ли не с порога объявил: «Уважаемые судьи, я вам как президент клуба деньги давал, а теперь вот не буду!» Но на прямой вопрос -кому, когда, сколько - отвечать отказался. Может быть, посчитал это милой шуткой?

Но вернемся к законопроекту. Я задаю всем - себе, вам, болельщикам - вопрос: для чего это было сделано, для чего внесли закон на рассмотрение? Для чего нужно было поставить в очень неудобное положение все национальные ассоциации без исключения? Только для того, чтобы создать правовые условия для снятия неугодного кому-то Суркиса?

Нерационально, примитивно и глупо. Ведь этот «продукт интеллекта» полностью нарушает автономию спорта - раз, европейскую структуру управления - два, нормы ФИФА и УЕФА - три. И мы послали простой запрос в ФИФА и УЕФА - может ли быть такое? Нам ответили: никогда такого не может быть, потому что не может быть никогда. Я не буду вдаваться в детали. Всё, вопрос тут же сняли.

- То есть ФИФА и УЕФА для нашего парламента достаточный авторитет?

- Вопрос не ко мне. Я лишь характеризую наши действия. Итак, первый вариант блицкрига не удался. Тогда решили непосредственно на Конгрессе в рамках абсолютно неправовой полемики снова попытаться свергнуть Суркиса. Но опять никто не подумал, в том числе «гениальный» юрист Стороженко, который сам же и писал этот процедурный регламент, что происходящее противоречит его же произведению. Потому что расчет был сделан на другое: Суркис - человек эмоциональный, самолюбивый, он обязательно не выдержит и поставит вопрос на голосование. А «нехороший» Суркис это удовольствие Стороженко и тем, кто стоит за ним, не доставил. Дело даже не в моем желании высотку удержать — хочется просто доказать людям, что любую работу нужно делать профессионально, в том числе и к блицкригу готовиться.

Как в анекдоте старшина отдает команду: «Всем грузить люмень!» — «Не люмень, а алюминий, товарищ старшина!» - «Кто сказал?» - «Рядовой Петров».— «Значит, всем грузить люмень, а все, которые умные, пойдут грузить чавун...».

Так вот я - не рядовой Петров, но алюминий от люменя отличаю. А вот тот, кто попытался быть старшиной и в силу собственной безграмотности подвел своих товарищей по организации «переворота», наверное, еще мало умных книг прочитал...

ПОЖЕЛАНИЕ СУРКИСА

- И всё же о Новом годе...

- Так вот: не всё настолько пессимистично, как, может быть, кому-то показалось. Закончится старый год и будет Новый, независимо ни от чего.

- Пожелаете чего-нибудь?

- В первую очередь желаю всем - болельщикам, читателям, вашим близким людям, соратникам, друзьям - здоровья. Да и моим оппонентам - здоровья. Если их радует, если их действительно увлекает развязанная ими «война» - тогда здоровья в десятикратном размере! И, конечно, ума - чтобы взглянуть на себя в той «войне» чуть со стороны и задать самим себе вопрос: а если они когда-нибудь окажутся в моем положении, захотят ли они, чтобы против них вели такую же разнузданную борьбу, теми же средствами и с тем же высочайшим уровнем деструктива - пусть сгорит наш дом и мы вместе с ним, лишь бы Суркис тоже сгинул.

Ну и совсем о хорошем. Хочу, чтобы Новый год подарил нам всем мягкую, несуровую зиму - чтобы тот уровень готовности к Евро-2012, который был достигнут в последние пять-шесть месяцев, не оказался потерянным из-за того, что работы на многих объектах просто невозможно будет продолжать.

Хочу поблагодарить строителей совместно с ИТР за то, что благодаря совершенно титаническим, героическим их усилиям во имя страны, вопреки всему и через «не могу», было сделано то, что еще недавно казалось невозможным. Так к нам вернулся оптимизм -справимся, сделаем!

Хотелось бы поблагодарить Президента Украины - за то, что он всё это время держал руку на пульсе одного из трех своих приоритетов. Виктор Янукович в своей инаугурационной речи провозгласил три приоритета - евроинтеграция, хорошие отношения с Россией и Евро-2012. По порядку, не по значимости! Президент подтвердил верность слову, и без его усилий, конечно, никакие положительные сдвиги не стали бы реальностью.

Хотел бы пожелать всего-всего, что они сами себе желают, всем, кто пашет на футбольной ниве. Игрокам, тренерам, врачам, массажистам, функционерам, поварам, шоферам, охранникам - всем, кто верой и правдой служит футболу, всем, кто сеет разумное, доброе, вечное в благодатную украинскую землю. Это касается не только профессиональных футболистов, но прежде всего - тех, кто работает в массовом футболе, который помогает нашей нации сохранять и здоровый дух, и здоровое тело.

Я надеюсь, что в наступающем году наши замечательные болельщики в едином порыве поддержат не только свои клубы, не только нашу первую сборную, но и молодежную команду, которая на чемпионате Европы в Дании поборется не только за медали, но и за право впервые в истории независимой Украины сыграть на Олимпийских играх.

Очень хочу попросить болельщиков в своем стремлении поддержать любимую команду оставаться если и не дисциплинированными, то хотя бы разумными, а если разумными, то и справедливыми, а если справедливыми, то и приверженными к основным принципам Игры: респект, фэйр-плей... Что на простом языке звучит просто - уважение. Уважение к людям.

Я четко осознаю, что наши болельщики в подавляющем своем большинстве - искренне влюбленные в футбол и свои клубы люди. И они первые, кто должен внушить своим соседям по трибунам, тем, кто вместе с ними, быть может, шагает на стадион, понимание того, что нельзя превращаться в варваров и крушить всё на своем пути. А еще - ни в коем случае нельзя становиться инструментом в чужих руках, озвучивать чужие лозунги и отстаивать чужие интересы. Верю, что наши болельщики избегут всего этого. Если же мы не справимся, не осознаем - с великой вероятностью получим то, что полыхает сейчас в России, а когда-то полыхало и приводило к человеческим жертвам в Англии.

Я прошу, даже молю вас: не нужно, чтобы нас провозглашали образцом и равнялись на нас - нужно хотя бы, чтоб с нами хотя бы не боролись. Чтобы не указывали пальцем на Украину, где на трибунах стадионов порой случается насилие, к великому сожалению, иногда вывешивают фашистские и дискриминационные лозунги. В то время как на наших трибунах должны торжествовать футбол, любовь к нему и ближнему своему!

Всем украинцам - здоровья, удачи, благополучия. Пусть в Новогоднюю ночь каждый загадает что-нибудь заветное, хотя бы одно, и пусть это непременно сбудется.

Артем Франков, журнал «Футбол»