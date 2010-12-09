Ахметов: тепер наше завдання - вийти у чвертьфінал

Донецький "Шахтар" має перспективу для того, щоб 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів стала не останньою стадією плей-офф для команди.

Про це офіційному сайту клуба заявив президент "гірників" Рінат Ахметов, пише Чемпіон.

"До цього дня ми йшли весь цей час, і я щасливий, що ми вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з першого місця", - заявив він.

"Зараз завдання ми не ставимо, зараз ми будемо святкувати. Я можу сказати величезне спасибі всім футболістам, вони провели дуже хорошу роботу", - вважає він.

"Ми ставили перед собою мету вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і виконали її. І сьогодні наше завдання - не скласти компанію в 1/8 Ліги чемпіонів, а вийти у чвертьфінал", - одразу заперечив собі ж Ахметов.

"Ми вже виросли з тих коротких штанців, які у нас були ще вчора. "Шахтар" - це амбіційний клуб", - додав він.

"Я завжди вірив Луческу, це дуже сильний тренер, який потрібен "Шахтарю", щоб наш клуб ще більше поважали в Європі. За великим рахунком, у мене ніколи в ньому не було сумнівів", - зізнався президент клубу.

Ахметов додав, що найголовніше, що в "Шахтарі" начебто молода команда, але вона вже набула колосального досвіду.

