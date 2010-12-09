“Шахтар” вперше в історії виходить у плей-офф Ліги чемпіонів

Донецький “Шахтар” в останньому турі групового етапу цьогорічної Ліги чемпіонів переграв на “Донбас Арені” португальську “Брагу” і вийшов у плей-офф найпрестижнішого футбольного турніру Європи. При цьому “шахтарі” здобули 15 очок і посіли перше місце в групі Н.

Шахтар - Брага 2:0 (Рац 77, Адріано 83).

У другому матчі цієї групи “Арсенал” виграв 3:1 у “Партизана”. Таким чином, з групи Н до плей-офф вийшли “Шахтар” (15 очок) і “Арсенал” (12), до 1/16 Ліги Європи – “Брага” (9), “Партизан” має 0 очок.

