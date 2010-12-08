“Динамо” очолить екс-наставник “Мілана”?

Екс-наставник збірної Туреччини, "Галатасарая" та "Мілана" Фатіх Терим може очолити київське "Динамо".

Про це повідомляє "Динамомания" із посиланням на турецький сайт holigan.com.tr, пише Чемпіон.

За даними турків, керівництво київського "Динамо" зробило пропозицію відомому фахівцю очолити український клуб.

Після вивчення всіх пов`язаних з цим питань турецький тренер найближчим часом повинен дати відповідь на пропозицію.

