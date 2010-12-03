Динамо не залишило шансів БАТЕ

Львівські “Карпати” у матчі 5-ого туру групового раунду Ліги Європи у групі J знов зазнали поразки. Цього разу львів’яни поступились на виїзді дортмундській “Борусії” з рахунком 0:3. В іншому матчі цієї групи ПСЖ переміг “Севілью” 4:2.

Після п`яти турів ПСЖ має 11 очок, Севілья 9, Борусія 8, Карпати 0.

Натомість київське “Динамо” сповна реабілітувалось за невиразну домашню гру і в Мінську розтрощило БАТЕ з рахунком 4:1. Ця поразка вже достроково вивела киян у плей-офф Ліги Європи, а у разі перемоги в останній грі групового турніру проти тираспольського “Шерифа” “динамівці” вийдуть в плей-офф з першого місця.

Після п`яти турів БАТЕ і Динамо в групі Е мають по 10 очок, Алкмаар і Шериф - по 4.

