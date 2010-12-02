ЧС з футболу - 2018 віддали Росії
18:15, 02 грудня 2010Футбол 2012
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А мундіаль-2022 – Катару
Росія отримала право провести чемпіонат світу з футболу 2018 року. Цю країну вибрали члени виконкому Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на засіданні в Цюриху. Підсумки голосування оприлюднили на урочистій церемонії. Про це повідомляють РИА Новости.
На право провести ЧС-2018 претендували також Англія, Іспанія і Португалія, Бельгія і Нідерланди.
Чемпіонат світу з футболу 2022 року прийматиме Катар (претендували також Австралія, Південна Корея, США і Японія).
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