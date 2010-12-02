Іспанські судді задоволені станом поля в Мінську

Бригада іспанських арбітрів, які будуть обслуговувати матч БАТЕ - "Динамо" (Київ) у 5 турі Ліги Європи, залишилася задоволеною станом поля на стадіоні "Динамо" в Мінську.

Про це повідомляє champ.by, пише Champion.

До речі, іспанці прибули в Мінськ із затримкою. А боснійський делегат УЄФА Велід Імамович може взагалі не приїхати. Це пов`язано зі сніжною стихією, яка нині вирує в Європі, - розповів виданню представник прес-служби БАТЕ.

