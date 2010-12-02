Металіст вийшов до 1/16 Ліги Європи
10:35, 02 грудня 2010Футбол 2012
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Вольова перемога над Дебреценом
Харківський “Металіст” на промерзлому полі у Харкові таки спромігся обіграти угорський “Дебрецен”. Ця перемога дозволила харків’янам достроково за один тур до фінішу групового турніру Ліги Європи здобути путівку до 1/16 цього турніру.
Група I
Металіст - Дебрецен 2:1 (Боді (а.г.) 52, Олійник 88 - Цвіткович 48)
Сампдорія - ПСВ Ейндховен 1:2
Після пяти турів ПСВ має 13 очок, Металіст 10, Сампдорія 5, Дебрецен 0.
Завершальні матчі в групі відбудуться 16 грудня: ПСВ - Металіст, Дебрецен - Сампдорія.
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