Металіст вийшов до 1/16 Ліги Європи

Харківський “Металіст” на промерзлому полі у Харкові таки спромігся обіграти угорський “Дебрецен”. Ця перемога дозволила харків’янам достроково за один тур до фінішу групового турніру Ліги Європи здобути путівку до 1/16 цього турніру.

Група I

Металіст - Дебрецен 2:1 (Боді (а.г.) 52, Олійник 88 - Цвіткович 48)

Сампдорія - ПСВ Ейндховен 1:2

Після пяти турів ПСВ має 13 очок, Металіст 10, Сампдорія 5, Дебрецен 0.

Завершальні матчі в групі відбудуться 16 грудня: ПСВ - Металіст, Дебрецен - Сампдорія.

