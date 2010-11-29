Результати 19-го туру УПЛ

Чемпіонат поновиться у березні 2011 року

Відбулись матчі 19-ого туру Чемпіонату України з футболу: Шахтар - Арсенал 4:0 (Жадсон 17 пен, Морено 37, Едуардо 62, Коста 79 пен.) Волинь - Металург З 1:0 (Піщур 56) Оболонь - Дніпро 0:1 (Селезньов 22) Нагадаємо, що раніше зіграли: Металіст – Металург Д 3:1 (Тайсон 31, Олійник 57, Пшеничних 88 - Соарес 37) Динамо – Севастополь 2:0 (Єременко 10, Вукоєвич 65) Карпати – Зоря 4:2 (Худоб’як 2, Кузнєцов 63, 89, Чечер 74 – Силюк 34, Тубич 45 авт.) Таврія – Ворскла 2:2 (Фещук 3, Ідахор 11 – Чеснаков 43, Янузі 92) Іллічівець – Кривбас 1:1 (Тищенко 39 – Максимов 2) *** Після цього туру чемпіонат бере перерву на цілу зиму, і учасників 20-го туру ми побачимо лише 5 березня наступного року.



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