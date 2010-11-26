У Євро-2012 з'явився новий Друг
13:01, 26 листопада 2010Футбол 2012
0 0
Перший воротар збірної України
Новим офіційним Другом Євро-2012 став перший воротар збірної України, керівник дитячої футбольної академії «Металіст» Ігор КУТЄПОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія представлення Друга Євро-2012 відбулася сьогодні на прес-конференції, присвяченій презентації Талісманів Євро-2012 в Харкові.
Директор турніру, керівник МОК «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ вручив І.КУТЄПОВУ спеціальний диплом, що посвідчує статус Друга Євро-2012, вимпел та значок Друга Євро-2012.
«Ми сподіваємося, що своїм авторитетом ви сприятимете розвитку футболу», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові відбудеться урочиста церемонія представлення Талісманів Євро-2012.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter