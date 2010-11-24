Ліппі вже ухвалив рішення щодо пропозиції Суркіса

Київ. 24 листопада. УНІАН. Італійський тренер Марчелло ЛІППІ погодився очолити національну збірну України з футболу.

Про це інформує у своєму сьогоднішньому випуску італійська La Gazzetta dello Sport, пише Чемпіон.

Як пише газета, найближчим часом 62-річний фахівець підпише з українською федерацією футболу контракт строком на півтора роки, тобто буде керувати збірною України до завершення Євро-2012.

Видання також інформує і про майбутню зарплату М.ЛІППІ, яка нібито складе 5 мільйонів євро за весь строк дії контракту.

Як відомо, зараз обов’язки головного тренера української збірної виконує Юрій КАЛИТВИНЦЕВ, однак багато фахівців і вболівальників висловлюють незадоволення грою команди під його керівництвом. Декілька днів тому італійські ЗМІ повідомили, що президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС зустрівся з М.ЛІППІ і запропонував йому роботу в збірній України. Сам Г.СУРКІС цю інформацію спростував.

