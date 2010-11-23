“Динамо” розпрощається з Лужним уже в грудні

Виконуючий обов`язки головного тренера київського "Динамо" Олег Лужний буде відправлений у відставку 15 грудня після завершального матчу групового турніру Ліги Європи з "Шерифом" незалежно від того, чи проб`ється українська команда у стадію плей-офф.

Про це пише Чемпіон з посиланням на “Спорт-Экспресс”.

За повідомленням, це принципове рішення президент клубу Ігор Суркіс прийняв після недільної нічиєї з "Металістом" (1:1), яка вкрай ускладнила суперництво з "Шахтарем" у Прем`єр-лізі за золоті медалі та загострила боротьбу з харків`янами за срібло.

Сам Лужний після гри дав зрозуміти, що вже знає про відставку: "У зимовому антракті рекомендації з приводу кадрового підсилення команди буду давати не я, а новий тренер".

Натякнув на ймовірну зміну наставника і Суркіс: "Взимку ми перебудуємося, визначимося, хто буде головним тренером, проведемо селекцію. Врешті-решт, справа не у тому, яке місце посядемо в таблиці, а у якості гри".

