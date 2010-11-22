Результати 18-го туру Чемпіонату України з футболу

18:43, 22 листопада 2010
Футбол 2012
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“Динамо” і “Металіст” зіграли внічию на користь “Шахтаря”

Відбулись матчі 18-ого туру Чемпіонату України з футболу:

Металург Д - Таврія 2:1 (Соарес 30, Танаса 60 - Платон 85)

Ворскла - Оболонь 0:1 (Кутас 32)

Динамо - Металіст 1:1 (Гусєв 31 - Дєвіч 35 пен.)

Металург З - Карпати 0:0

Дніпро - Іллічівець 2:0 (Селезньов 34, 45+1)

Нагадаємо, що раніше зіграли:

Зоря - Шахтар 1:3 (Джихані 68 - Віценець 20, Морено 45, Адріано 72 )

Кривбас - Волинь 2:4 (Іващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Піщур 9 пен., 35, Бутко 84)

Севастополь - Арсенал 0:2 (Самодін 9, Шацьких 45)

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Ігри 19-го туру відбудуться:

26 листопада

Іллічівець (17) - Кривбас (17)

27 листопада

Таврія (22) - Ворскла (22)

Карпати (29) - Зоря (19)

Динамо (37) - Севастополь (14)

Металіст (35) - Металург Д (22)

28 листопада

Шахтар (49) - Арсенал (25)

Волинь (25) - Металург З (10)

Оболонь (22) - Дніпро (32)
 

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