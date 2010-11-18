Українська збірна зіграла зі Швейцарією

Везіння, яке ми не заслужили

Національна збірна України провела останній у цьому році товариський матч, готуючись до “свого” Євро-2012. Завдяки фарту, який супроводжував “синьо-жовтих” протягом усього матчу, наша команда “відскочила” у Женеві. Швейцарія - Україна 2:2 (Фрай 40, 63 - Алієв 48, Коноплянка 75). Результати решти “товарняків” 17 листопада: Малаві - Руанда 2:1 Саудівська Аравія - Гана 0:0 Китай - Латвія 1:0 Гонконг - Парагвай 0:7 Чорногорія - Азербайджан 2:0 Оман - Білорусь 0:4 Кувейт - Ірак 1:1 Словаччина - Боснія і Герцеговина 2:3 Росія - Бельгія 0:2 Естонія - Ліхтенштейн 1:1 Албанія - Македонія 0:0 Аргентина - Бразилія 1:0 Болгарія - Сербія 0:1 Угорщина - Литва 2:0 Сенегал - Габон 2:1 Єгипет - Австралія 3:0 Ізраїль - Ісландія 3:2 Малі - Конго 3:1 Данія - Чехія 0:0 Люксембург - Алжир 0:0 Австрія - Греція 1:2 Голландія - Туреччина 1:0 Італія - Румунія 1:1 Польща – Кот д’Івуар 3:1 ПАР - США 0:1 Швеція - Німеччина 0:0 Північна Ірландія - Марокко 1:1 Ірландія - Норвегія 1:2 Словенія - Грузія 1:2 Англія - Франція 1:2 Португалія - Іспанія 4:0



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