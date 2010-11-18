Українська збірна зіграла зі Швейцарією

13:49, 18 листопада 2010
Футбол 2012
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Везіння, яке ми не заслужили

Національна збірна України провела останній у цьому році товариський матч, готуючись до “свого” Євро-2012. Завдяки фарту, який супроводжував “синьо-жовтих” протягом усього матчу, наша команда “відскочила” у Женеві.

Швейцарія - Україна 2:2 (Фрай 40, 63 - Алієв 48, Коноплянка 75).

Результати решти “товарняків” 17 листопада:

Малаві - Руанда 2:1

Саудівська Аравія - Гана 0:0

Китай - Латвія 1:0

Гонконг - Парагвай 0:7

Чорногорія - Азербайджан 2:0

Оман - Білорусь 0:4

Кувейт - Ірак 1:1

Словаччина - Боснія і Герцеговина 2:3

Росія - Бельгія 0:2

Естонія - Ліхтенштейн 1:1

Албанія - Македонія 0:0

Аргентина - Бразилія 1:0

Болгарія - Сербія 0:1

Угорщина - Литва 2:0

Сенегал - Габон 2:1

Єгипет - Австралія 3:0

Ізраїль - Ісландія 3:2

Малі - Конго 3:1

Данія - Чехія 0:0

Люксембург - Алжир 0:0

Австрія - Греція 1:2

Голландія - Туреччина 1:0

Італія - Румунія 1:1

Польща – Кот д’Івуар 3:1

ПАР - США 0:1

Швеція - Німеччина 0:0

Північна Ірландія - Марокко 1:1

Ірландія - Норвегія 1:2

Словенія - Грузія 1:2

Англія - Франція 1:2

Португалія - Іспанія 4:0
 

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