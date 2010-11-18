Українська збірна зіграла зі Швейцарією
Везіння, яке ми не заслужили
Національна збірна України провела останній у цьому році товариський матч, готуючись до “свого” Євро-2012. Завдяки фарту, який супроводжував “синьо-жовтих” протягом усього матчу, наша команда “відскочила” у Женеві.
Швейцарія - Україна 2:2 (Фрай 40, 63 - Алієв 48, Коноплянка 75).
Результати решти “товарняків” 17 листопада:
Малаві - Руанда 2:1
Саудівська Аравія - Гана 0:0
Китай - Латвія 1:0
Гонконг - Парагвай 0:7
Чорногорія - Азербайджан 2:0
Оман - Білорусь 0:4
Кувейт - Ірак 1:1
Словаччина - Боснія і Герцеговина 2:3
Росія - Бельгія 0:2
Естонія - Ліхтенштейн 1:1
Албанія - Македонія 0:0
Аргентина - Бразилія 1:0
Болгарія - Сербія 0:1
Угорщина - Литва 2:0
Сенегал - Габон 2:1
Єгипет - Австралія 3:0
Ізраїль - Ісландія 3:2
Малі - Конго 3:1
Данія - Чехія 0:0
Люксембург - Алжир 0:0
Австрія - Греція 1:2
Голландія - Туреччина 1:0
Італія - Румунія 1:1
Польща – Кот д’Івуар 3:1
ПАР - США 0:1
Швеція - Німеччина 0:0
Північна Ірландія - Марокко 1:1
Ірландія - Норвегія 1:2
Словенія - Грузія 1:2
Англія - Франція 1:2
Португалія - Іспанія 4:0