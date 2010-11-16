Презентовано офіційний талісман Євро-2012

Сьогодні у Варшаві презентовано офіційний талісман Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.



Як передає кореспондент УНІАН, талісманом Євро-2012 стануть фігурки двох футболістів, які одягнуті у форму кольорів національних прапорів України та Польщі. На жовтій футболці українця - номер 12, а на білій футболці польського футболіста – номер 20.



У презентації талісману, яка відбулася в Польському театрі у Варшаві, взяли участь генеральний директор УЄФА Девід ТЕЙЛОР, міністр спорту Польщі Адам ГЕРШ, глави футбольних федерацій України та Польщі Григорій СУРКІС та Гжегош ЛЯТО та посли УЄФА Євро-2012 Андрій ШЕВЧЕНКО, Олег БЛОХІН, Збігнев БОНЄК, Анджей ШАРМАХ.



На початку церемонії відбулася демонстрація короткого фільму про історію талісману. Фільм розпочинається з того, що двоє хлопців-футболістів передають пас м’ячем із карти Австрії та Швейцарії до України з Польщею.



З м’яча, який падає під землю, проростає квітка, яка є символом Євро-2012. Потім на землі відкриваються дві пелюстки, в яких прокидаются два юнаки-футболісти у формах національних кольорів Польщі та України, що починають грати футбол.

Після цього на сцені була презентова танцювальна шоу-програма, присвячена талісману, та виступили представники організаторів Євро-2012 від Польщі, України та UEFA.



Виступаючи на церемонії глава Федерації футболу України Григорій СУРКІС сказав, що йому дуже сподобався новий талісман. Він висловив сподівання, що так само його сприймуть футбольні уболівальники.



Андрій ШЕВЧЕНКО, котрий є офіційним послом Євро-2012, також висловив думку, що талісман сподобається фанатам, у першу чергу дітям.



Представники Польщі також позитивно його оцінили.



Генеральний директор UEFA Дейвід ТЕЙЛОР у своїй промові відзначив значний прогрес у підготовці Польщі та України у підготовці чемпіонату.



“UEFA дуже задоволена досягнутим прогресом”, - сказав він.



Розробкою талісману займався один из найкрупніших мультиплікаційнних концернів Warner Brothers, повідомляє український фан-сайт чемпіонату «Все про Євро 2012».



Імена футболістам обиратимуть уболівальники. Вони матимуть можливість обрати з трьох варіантів: Славек-Славко, Сємко-Стрімко, Клемек-Владко.



Голосування триватиме з 16 листопада до 3 грудня, а варіант-переможець буде оголошений 4 грудня.



Голосувати можна на web-сторінці УЄФА, у ресторанах «Макдональдс» в містах-організаторах Євро-2012 та під час турне талісману містами, де проходитиме чемпіонат.



Турне буде проходити: 18 листопада - Познань, 20-21 листопада – Львів, 23-24 листопада - Донецьк, 26 – Вроцлав, 26-27 – Харків, 28-29 листопада – Київ, 29 – Гданськ.



Турне завершиться 4 грудня у Варшаві.



Довідка УНІАН. Україна та Польща виграли право організації Євро-2012 у квітні 2007 року.



Матчі чемпіонату відбудуться у польских Варшаві, Вроцлаві, Гданську, Познані, а також українських Києві, Львові, Донецьку та Харкові.

