УЄФА виділить польським містам-організаторам Євро-2012 по 5 млн. євро

Варшава. 15 листопада. УНІАН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виділить кожному польському місту, що прийматиме матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, по близько 5 млн. євро.

Про це пише сьогодні польська газета DziennikGazetaPrawna, зазначаючи, що міста-організатори Євро-2008 в Австрії отримали на 15% менше коштів.

За даними видання, по 3,5 млн. євро Гданськ, Познань, Вроцлав і Варшава отримають готівкою на організацію фан-зон.

Крім того, близько мільйона євро коштуватиме передана кожному із чотирьох міст техніка.

Також міста, що прийматимуть Євро-2012, отримають маркетингові права та по близько 60 VIP-квитків, а також УЄФА компенсує їм кошти на так званий city dressing – розміщення банерів з логотипом чемпіонату.

Координатор з питань промоції в компанії PL.2012, що координує підготовку Польщі до європейської футбольної першості, Павел МАДЛЕР назвав успіхом виділення УЄФА цих коштів польським містам-організаторам. За його даними, на початку переговорів УЄФА взагалі не мав наміру виділяти їм жодних коштів.

