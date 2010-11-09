“Молодіжка” дізналася суперників на Євро-2011
17:32, 09 листопада 2010Футбол 2012
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Нашим знову “пощастило”
Київ. 9 листопада, УНІАН. Сьогодні молодіжна збірна України отримала суперників по Євро-2011.
Про це повідомляє сайт “Чемпіон”.
Згідно з повідомленням, у групі "B" гратиме Чехія, Іспанія, Англія, Україна. Натомість у групі “А” зіграють команди Данії, Ісландії, Білорусі і Швейцарії.
Матчі чемпіонату відбудуться у данських містах Ольборзі, Орхусі, Віборгу та Хернінгу з 11 по 25 червня 2011 року.
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