“Молодіжка” дізналася суперників на Євро-2011

Київ. 9 листопада, УНІАН. Сьогодні молодіжна збірна України отримала суперників по Євро-2011.

Про це повідомляє сайт “Чемпіон”.

Згідно з повідомленням, у групі "B" гратиме Чехія, Іспанія, Англія, Україна. Натомість у групі “А” зіграють команди Данії, Ісландії, Білорусі і Швейцарії.

Матчі чемпіонату відбудуться у данських містах Ольборзі, Орхусі, Віборгу та Хернінгу з 11 по 25 червня 2011 року.

