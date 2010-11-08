Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу

17:11, 08 листопада 2010
Футбол 2012
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«Шахтар» збільшив відрив

У неділю відбулись останні матчі 16-ого туру Чемпіонату України з футболу:

Металург Д - Іллічівець 0:3 (Пуканич 27, Ярошенко 51 пен., 60 пен.)

Динамо - Оболонь 0:2 (Худзик 7, Сибіряков 62)

Металіст - Таврія 2:3 (Олійник 45, Тайсон 45 - Шиндер 2, Корнєв 9, Донець 31)

Карпати - Дніпро 0:0.

Нагадаємо, що раніше зіграли:

Ворскла - Волинь 0:1 (Піщур 33 пен.)

Севастополь - Зоря 0:1 (Фомін 86)

Кривбас - Шахтар 0:2 (Едуардо 45, Жадсон 89)

Металург З - Арсенал 2:1 (Пісоцький 65, Фабіо 92, Старгородський 49)

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Ігри 17-го туру пройдуть

12 листопада

Оболонь (18) - Металург Д (18)

13 листопада

Іллічівець (17) - Ворскла (19)

Шахтар (43) - Металлург З (9)

Металіст (31) - Севастополь (14)

14 листопада

Арсенал (21) - Зоря (18)

Таврія (21) - Динамо (35)

Карпати (25) - Кривбас (17)

Волинь (21) - Дніпро (28)

 

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