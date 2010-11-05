Результати матчів Ліги Європи
«Динамо» перемогло вдруге поспіль
Учора закінчилися ігри 4-го туру группового раунду Ліги Європи:
Група A
Ювентус - Зальцбург 0:0
Лех - Манчестер Сіті 3:1
Після чотирьох турів Манчестер і Лех мають по 7 очок, Ювентус 4, Зальцбург 2
Група B
Байєр - Аріс 1:0
Русенборг - Атлетіко 1:2
Після чотирьох турів Байєр має 8 очок, Атлетіко 7, Аріс 4, Русенборг 3
Група C
Гент - Спортинг 3:1
Левськи - Лілль 2:2
Після чотирьох турів Спортинг має 9 очок, Лілль 5, Левськи і Гент - по 4
Група D
ПАОК - Вільярреал 1:0
Брюгге - Динамо (Загреб) 0:2
Після чотирьох турів Динамо і ПАОК мають по 7 очок, Вільяреал 6, Брюгге 2
Група E
Динамо - АЗ Алкмаар 2:0 (Мілевський 47, 61)
БАТЕ - Шериф 3:1
Після чотирьох турів БАТЕ має 10 очок, Динамо 7, Алкмаар і Шериф - по 3
Група F
Лозанна-Спорт - Спарта (Прага) 1:3
ЦСКА (Москва) - Палермо 3:1
Після чотирьох турів ЦСКА має 12 очок, Спарта 7, Палермо 3, Лозанна 1
Група G
Хайдук - Зеніт 2:3
АЕК - Андерлехт 1:1
Після чотирьох турів Зеніт має 12 очок, АЕК і Хайдук - по 4, Андерлехт 3
Група H
Оденсе - Янг Бойз 2:0
Хетафе - Штутгарт 0:3
Після чотирьох турів Штутгарт має 12 очок, Янг Бойз 6, Хетафе і Оденсе - по 3
Група I
ПСВ Ейндховен - Дебрецен 3:0
Сампдорія - Металіст 0:0
Після чотирьох турів ПСВ має 10 очок, Металіст 7, Сампдорія 5, Дебрецен 0
Група J
ПСЖ - Борусія Д 0:0
Севілья - Карпати 4:0
Після чотирьох турів Севілья має 9 очок, ПСЖ 8, Борусія 5, Карпати 0
Група K
Стяуа - Утрехт 3:1
Ліверпуль - Наполі 3:1
Після чотирьох турів Ліверпуль має 8 очок, Стяуа 5, Наполі і Утрехт - по 3,
Група L
Порту - Бешикташ 1:1
Рапід (Відень) - ЦСКА (Софія) 1:2
Після чотирьох турів Порту має 10 очок, Бешикташ 7, Рапід і ЦСКА - по 3
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Ігри 5-го туру відбудуться:
1 грудня
Група A. Манчестер Сіті (7) - Зальцбург (2), Лех (7) - Ювентус (4)
Група B. Атлетіко (7) - Аріс (4), Русенборг (3) - Байєр (8)
Група C. Спортинг (9) - Лілль (5), Гент (4) - Левськи (4)
Група G. Зеніт (12) - Андерлехт (4), Хайдук (3) - АЕК (4)
Група H. Янг Бойз (6) - Штутгарт (12), Оденсе (3) - Хетафе (3)
Група I. Сампдорія (5) - ПСВ Ейндховен (10), Металіст (7) - Дебрецен (0)
2 грудня
Група D. Вільяреал (6) - Динамо (Загреб) (7), ПАОК (7) - Брюгге (2)
Група E. БАТЕ (10) - Динамо К (7), Шериф (3) - АЗ Алкмаар (3)
Група F. ЦСКА М (12) - Лозанна-Спорт (1), Палермо (3) - Спарта (7)
Група J. ПСЖ (8) - Севілья (9), Борусія (5) - Карпати (0)
Група K. Стяуа (5) - Ліверпуль (8), Утрехт (3) - Наполі (3)
Група L. ЦСКА (Софія) (3) - Бешикташ (7), Рапід (Відень) (3) - Порту (10)